ВКС России подтвердили, кто на Черном море хозяин

Экипажи самолётов и вертолётов морской авиации Черноморского флота приступили к лётным тактическим учениям, включающим бомбометание, стрельбы, а также слежение за подлодками условного противника.

Начало маневров истребителей Су-30СМ, бомбардировщиков Су-24М и вертолётов Ми-8 и Ка-27 проходит одновременно с заходом в Черное море кораблей Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО.

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали, что это плановое лётное тактическое учение (ЛТУ) авиационных эскадрилий отдельного морского штурмового авиационного полка и смешанного авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота.

По данным ведомства, в ЛТУ задействованы многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Бе-12, Ан-26, вертолёты Ми-8 и Ка-27.

«Экипажи боевых самолётов выполнят учебное бомбометание и стрельбы неуправляемым ракетным оружием по мишенному полю на полигоне боевой подготовки. В рамках маневров экипажи самолётов и вертолётов проведут тренировки по выводу сил из-под удара с перебазированием на запасные аэродромы, отработают учебно-боевые задачи по поиску и слежению за подводными лодками, а также проведут высадку тактического десанта на необорудованное побережье», - сообщили в военном ведомстве.