Войти
ИноСМИ

Корреспондент: появились детали беседы Зеленского и Столтенберга

356
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo, Olivier Matthys

Новые формы сотрудничества Украины и НАТО обсудили Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. Зеленский заявил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия стран-членов Альянса в Черном море и выступает за расширение их деятельности. В свою очередь, генсек НАТО отметил, что Альянсу стоит активнее поддерживать Вооруженные силы Украины.

Украинский президент обсудил с генсеком НАТО ряд вопросов о двухстороннем сотрудничестве.

В ходе телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг, 25 февраля, обсуждались актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с Альянсом. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Стороны положительно оценили сотрудничество между Украиной и НАТО в преодолении пандемии covid-19. Президент поблагодарил за решение приобрести медицинское оборудование для Украины из целевого фонда Альянса. Генсек НАТО положительно отметил вклад Украины, в частности авиакомпании Антонов, в поставку медицинской помощи.

"Украина готова и в дальнейшем взаимодействовать с Альянсом в стратегических авиационных перевозках в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution)", - отметил Зеленский.

Он отметил, что Украина продолжает евроатлантические реформы и соответствующую модернизацию сектора безопасности и обороны, а также остается преданной усилению верховенства права и искоренению коррупции.

Столтенберг положительно отметил прогресс во многих вопросах и сосредоточенность Украины на продолжении реформирования оборонного сектора. Зеленский добавил, что Украина настроена на реформирование антикоррупционного сектора и внедрение актуальной судебной реформы.

Было отмечено приоритетность развития Украины в статусе партнера с расширенными возможностями новых форм сотрудничества с НАТО.

"На сегодня наиболее актуальным для Украины является вопрос перспективы получения Плана действий по членству в НАТО. Рад слышать, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это - прежде всего укрепление нашего оборонного сектора", - сказал президент.

Столтенберг отметил, что законопроект о реформировании СБУ, который сейчас находится в парламенте, поможет ускорить движение к евроатлантического пути.

Президент Украины отметил актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море. Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности Альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море.

Генсек Альянса заметил, что НАТО будет прилагать усилия к увеличению присутствия в Черном море и уже начал это делать. Он отметил, что и НАТО, и страны-члены Альянса на двусторонней основе должны усилить свою помощь в подготовке Вооруженных сил Украины. Он также отметил, что Альянс будет думать, как усилить поддержку военных сил Украины в рамках нынешнего комплексного пакета помощи.

Зеленский пригласил Столтенберга принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите Крымской платформы в августе этого года.

Отметим, накануне Зеленский подписал указ об утверждении положения о годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина-НАТО.


Александр Иваницкий

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
Медицина
Похожие новости
10.02.2021
"Вернем Донбасс силой": какое оружие Украина получит от Запада
04.01.2021
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
29.12.2020
Carnegie Moscow Center (Россия): как управлять противоречиями между Россией и странами Балтии
25.12.2020
Главные военно-политические уроки – 2020
17.07.2019
El Confidencial (Испания): Россия, Китай и кибератаки: фронты НАТО во "времена неопределенности"
04.07.2019
Канада официально разрешила поставлять оружие на Украину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 08:36
  • 25
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 26.02 08:29
  • 2
Скорей на суше, чем на море
  • 26.02 07:00
  • 3
Программа модернизации флота приносит плоды
  • 26.02 06:36
  • 7
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 26.02 05:25
  • 2
Начались серийные поставки танков Т-90М "Прорыв" в войска
  • 26.02 05:04
  • 1
Танк Т-14 "Армата" сумел захватить цель без участия человека
  • 26.02 02:38
  • 2
Напряженность в Европе: новое высокотехнологичное оружие на востоке и спячка на западе? (Atlantico, Франция)
  • 26.02 01:54
  • 2
В 2021 году планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший комплекс ПВО С-350 "Витязь"
  • 26.02 01:54
  • 2
"Будет быстрее "Арматы": над каким новым танком работают в России
  • 26.02 01:48
  • 1
Airbus тестирует ударный самолёт на базе транспортника C295
  • 26.02 01:24
  • 2
ДРСМД – очередная игрушка в руках США
  • 25.02 21:58
  • 1
"Ростех" впервые представил на IDEX 2021 доработанный вариант ЗРПК "Панцирь-С1M"
  • 25.02 20:15
  • 1
Летчик-испытатель сравнил Су-57 с современным смартфоном
  • 25.02 19:24
  • 28
Институт «Звездных Войн»
  • 25.02 19:16
  • 6
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия