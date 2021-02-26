Корреспондент: появились детали беседы Зеленского и Столтенберга

Новые формы сотрудничества Украины и НАТО обсудили Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. Зеленский заявил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия стран-членов Альянса в Черном море и выступает за расширение их деятельности. В свою очередь, генсек НАТО отметил, что Альянсу стоит активнее поддерживать Вооруженные силы Украины.

Украинский президент обсудил с генсеком НАТО ряд вопросов о двухстороннем сотрудничестве.

В ходе телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг, 25 февраля, обсуждались актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с Альянсом. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Стороны положительно оценили сотрудничество между Украиной и НАТО в преодолении пандемии covid-19. Президент поблагодарил за решение приобрести медицинское оборудование для Украины из целевого фонда Альянса. Генсек НАТО положительно отметил вклад Украины, в частности авиакомпании Антонов, в поставку медицинской помощи.

"Украина готова и в дальнейшем взаимодействовать с Альянсом в стратегических авиационных перевозках в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution)", - отметил Зеленский.

Он отметил, что Украина продолжает евроатлантические реформы и соответствующую модернизацию сектора безопасности и обороны, а также остается преданной усилению верховенства права и искоренению коррупции.

Столтенберг положительно отметил прогресс во многих вопросах и сосредоточенность Украины на продолжении реформирования оборонного сектора. Зеленский добавил, что Украина настроена на реформирование антикоррупционного сектора и внедрение актуальной судебной реформы.

Было отмечено приоритетность развития Украины в статусе партнера с расширенными возможностями новых форм сотрудничества с НАТО.

"На сегодня наиболее актуальным для Украины является вопрос перспективы получения Плана действий по членству в НАТО. Рад слышать, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это - прежде всего укрепление нашего оборонного сектора", - сказал президент.

Столтенберг отметил, что законопроект о реформировании СБУ, который сейчас находится в парламенте, поможет ускорить движение к евроатлантического пути.

Президент Украины отметил актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море. Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности Альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море.

Генсек Альянса заметил, что НАТО будет прилагать усилия к увеличению присутствия в Черном море и уже начал это делать. Он отметил, что и НАТО, и страны-члены Альянса на двусторонней основе должны усилить свою помощь в подготовке Вооруженных сил Украины. Он также отметил, что Альянс будет думать, как усилить поддержку военных сил Украины в рамках нынешнего комплексного пакета помощи.

Зеленский пригласил Столтенберга принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите Крымской платформы в августе этого года.

Отметим, накануне Зеленский подписал указ об утверждении положения о годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

Александр Иваницкий