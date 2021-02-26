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Интерфакс-АВН

Российский корвет "Стойкий" сформирует в Аденском заливе конвой на антипиратской вахте

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Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Корвет "Стойкий" и танкер "Кола" приступили к антипиратской вахте в Аденском заливе, сообщил в четверг Балтийский флот (БФ).

"Стойкий" в назначенном районе приступил к формированию конвоя для его проводки из Аденского залива до входа в Красное море. На борту кораблей отряда находятся подразделения морской пехоты, которые подготовлены с учетом опыта действий по борьбе с пиратами", - сказано в сообщении.

Накануне отряд осуществил деловой заход в порт Салала Султаната Оман, где пополнил запасы воды и продовольствия.

"Материальная часть и вооружение корвета функционируют в штатном режиме. Личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач", - информирует БФ.

Как сообщал "Интерфакс", отряд кораблей Балтфлота в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Яков Гребельский" вышел из Балтийска в дальний поход в середине декабря прошлого года. 15 и 16 февраля корвет "Стойкий" и танкер "Кола" приняли участие в совместном российско-иранских военно-морских учениях в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

Российские и иранские военные моряки отработали артиллерийские стрельбы по надводной мишени, обмен сигналами в дневное и ночное время, эпизоды по совместному маневрированию, освобождение захваченного пиратами торгового судна, а также тушение условного пожара на судне.

Корвет "Стойкий" - третий серийный корабль проекта 20380. Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2 тыс. тонн, длину - более 100 метров, максимальную скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тыс. миль.

Корабли проекта 20380 вооружены 100-миллиметровыми универсальными артиллерийскими комплексами, зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, противокорабельными ракетами. Авиагруппа корабля включает один вертолет Ка-27ПЛ.

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Ка-27ПЛ
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20380 Корвет-1
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Военные учения
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