США делают ставку на энергетическое оружие

Футуристические концепты энергетического оружия могут стать обыденностью уже в ближайшие годы. Вчера, 24 февраля, портал c4isrnet.com сообщил о том, что армия США объявила о планах испытаний «боевой микроволновки» THOR и скором принятии её на вооружение.

«Возможности армии с направленной энергией должны будут обеспечить многоуровневую защиту с несколькими способами отражения угроз. Высокоэнергетические лазеры убивают одну цель за раз, а мощные микроволны могут убивать группы или стаи, поэтому мы стремимся сочетать обе технологии», — рассказал руководитель Управления оперативных возможностей и критических технологий Сухопутных войск ВС США генерал-лейтенант Нил Тергуд.

«Боевая микроволновка» THOR Источник изображения: c4isrnet.com

В прошлом году ВВС США объявили, что системы HELWS, PHASER и THOR будут тестово защищать авиабазы США от возможных атак беспилотников. Новое энергетическое оружие называют ответом на новую угрозу вооружённых дронов и роёв беспилотников, атакующих аэродромы. Теперь же стало известно, что THOR заинтересовал и армию США.

Полевые испытания Tactical High Power Operational Responder (THOR) запланированы на 2024 год. При этом уже с 2026 года «боевая микроволновка» может стать штатным вооружением сухопутных войск.

Кроме того, продвигается программа создания боевого лазера для истребителей. По данным портала thedrive.com, Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) опубликовала снимок готового контейнера для лазерной установки ShiELD, сообщив, что первый прототип установки будет готов уже до конца года.

Корпус лазерной установки ShiELD для истребителей Источник изображения: thedrive.com

При этом журнал Popular Mechanics сообщил о том, что Минобороны США начало проект под названием Ultrashort Pulse Lasers (USPL). В заявке, размещённой на сайте Пентагона, указывается, что USPL позволит создать лазерное оружие, способное генерировать импульс мощностью 1 тераватт (1 триллион ватт) длительностью 200 фемтосекунд, а в дальнейшем — 5 тераватт, длительность 30 фемтосекунд. По словам авторов проекта, такое оружие, в отличие от традиционных лазеров, прожигающих цели длительным воздействием, будет воздействовать коротким, но крайне мощным импульсом. В описании USPL указывается, что цель будет поражаться «выбросом материала от цели, ослеплением датчиков посредством генерации широкополосного суперконтинуума в воздухе и генерации локальных электронных помех, используемых для перегрузки внутренней электроники».