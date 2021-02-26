Gazeta Polska (Польша): ядерный план России. Сценарий войны с НАТО

Автор обвиняет Россию в том, что она хочет конфронтации с Западом, устраивает провокации и якобы уже подготовила схему массированной упреждающей атаки на Альянс с применением всех видов вооружений, включая ядерные. Скорее всего, такую атаку развернут из Калининградской области, пугает автор, напоминая, что Польше надо больше натовской защиты.

Вопреки высказываниям кремлевской политической верхушки, Россия хочет вооруженной конфронтации с Западом и не исключает возможности применения самого смертоносного оружия. Более того, она готова первой нанести по НАТО ядерный удар. Российские военные стратеги разработали сценарий войны, цель которой заключается в нейтрализации сил, размещенных на восточном фланге Альянса.

Власти России считают, что гарантировать относительный мир в Европе может исключительно отказ НАТО от большей части оборонных планов, а также вывод военных и техники из стран восточного фланга. Таким образом Кремль обеспечил бы себе возможность совершенно свободно производить и размещать вооружения там, где ему вздумается, а в первую очередь в таких местах, где в их радиус поражения попадала бы половина континента. Возражения против таких решений Россия считает свидетельством стремления к агрессии и проверкой терпения ее армии. Это, в свою очередь, склоняет российских руководителей обращаться к действиям, которые называются в путинской пропаганде "защитой общества от агрессивных действий Запада". Мы не только слышим все более жесткие высказывания кремлевских политиков, но и видим конкретные шаги, которые уже давно перестали ограничиваться провокациями небольшого масштаба. Сейчас Россия пускает в ход самую тяжелую артиллерию.

Ракетная атака

Доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат наук Михаил Корольков разработали схему превентивного массированного удара по странам НАТО. Для его нанесения предполагается использовать воздушно-космические силы РФ со всеми видами вооружений, которыми те располагают, то есть в том числе с ядерным оружием. Военные стратеги полагают, что упреждающий удар позволит успешно нивелировать перевес противника и даст возможность российской армии подготовиться к дальнейшим операциям. Россия должна быть готова нанести удар первой, разгромив неприятеля при помощи всех видов вооружений, пишут они. Статья появилась в российском военном журнале "Военно-космические силы. Теория и практика", а потом ее фрагменты перепечатало большинство информационных порталов в России.

Учитывая геополитическую ситуацию, можно предположить, что атака на страны Альянса велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны. Более того, Калининградская область занимает важное место в пропагандистском послании Кремля. Российские власти говорят, что этот один из наиболее милитаризованных регионов мира войска Альянса собираются атаковать в первую очередь. Подразумевается, что тот начнет многоуровневую операцию, в рамках которой нанесет одновременно удар с суши (ракеты), моря (корабли) и воздуха (истребители). Как утверждают россияне, подготовка к ней ведется уже давно, а одним из очередных элементов внедрения плана стала переброска Соединенными Штатами в Норвегию двух бомбардировщиков В-1В "Лансер" и 200 пилотов.

Провокации и агрессивные учения

В российских (прежде всего пропагандистских) СМИ получили широкий отклик слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о наращивании военного присутствия на восточном фланге. Такой план выглядит особенно актуальным в свете последних событий. Россия продолжает проводить агрессивную политику и устраивает в регионе провокации. Несколько дней назад натовские истребители Ф-16 и МиГ-21 перехватили группу российских бомбардировщиков, которые двигались с выключенными транспондерами и не передавали свой план полета. Инциденты происходили в районе Баренцева и Черного морей. Следует также напомнить, что в середине сентября этого года Россия и Белоруссия проведут масштабные учения "Запад-2021". Кремль уже объявил, что их сценарий будет соответствовать "остающейся напряженной ситуации у границ с Россией". Это может означать, что в списке целей для нанесения условных ударов окажется Польша и страны Балтии, что мы уже неоднократно наблюдали на предыдущих учениях такого рода.

Конрад Высоцкий (Konrad Wysocki)