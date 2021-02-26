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ТАСС

Черноморский флот следит за тральщиками ВМС Испании и Греции в Черном море

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Эсминец ВМС США Donald Cook
Эсминец ВМС США Donald Cook.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy photo by Chief Journalist Mate Alan J. Baribeau

Ранее Черноморский флот также отслеживал действия американских эсминцев Porter и Donald Cook

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Силы и средства Черноморского флота следят за тральщиками ВМС Испании и Греции, зашедшими в Черное море. Об этом сообщили в четверг журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков - искателей мин Tajo ВМС Испании и Evropi ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля", - сказали в центре.

Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В конце января Черноморский флот также отслеживал действия американских эсминцев Porter и Donald Cook.

В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США настаивают, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

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