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Известия.ru

Пашинян приказал военным охранять территориальную целостность страны

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал всех солдат и офицеров заниматься охраной границ и территориальной целостности страны.

«Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить» — сказал он в четверг, 25 февраля, в обращении к военным на митинге.

По словам Пашиняна, народ не допустит военного переворота в Армении.

«Армия должна подчиняться народу и правительству, которого избрал народ. Армия не должна принимать участие в политических процессах», — добавил он.


В этот же день корреспондент «Известий» сообщил, что оппозиция Армении решила оставаться на площади Свободы в центре Еревана до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. В настоящее время в Ереване проходят акции сторонников и противников Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках Конституции. Он отметил, что ищет пути мирного урегулирования ситуации.

Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Премьер назвал это попыткой военного переворота. Глава кабмина со своей стороны освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку Пашиняна. Он считает, что власти, потерпевшие поражение в войне, должны уйти.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В того момента в стране продолжаются акции протеста. Документ, который подписали Ереван и Баку при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Глава армянского правительства считает соглашение единственным способом завершения кровопролития. В декабре прошлого года он заявлял о готовности покинуть пост, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция отвергла эту инициативу

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