Российские «Элерон-3» и «Орлан-10» защитили Калининград

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Элерон-3» и «Орлан-10» используются для защиты Калининграда, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Согласно газете, соответствующее подразделение БПЛА стало частью 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота, расположенной в Балтийске. Издание пишет, что дополнительно «Элерон-3» и «Орлан-10» планируется задействовать для наведения на цели береговых ракетных комплексов (БРК) и артиллерии.

Газета напоминает, что «Элерон-3» запускается при помощи пневматической катапульты, способен находиться в воздухе до двух часов, развивает скорость более 100 километров в час и отличается дальностью разведки 15-25 километров, тогда как 18-килограммовый «Орлан-10» способен находиться в воздухе до 12 часов, передавать изображение с расстояния до 150 километров и может оснащаться, в частности, системами постановки помех сетям сотовой связи.

«Эти аппараты формируют разведывательно-информационное поле для командования бригады. Оно позволяет командиру всегда знать местоположение не только противника, но и дружественных сил и в конечном счете лучше ориентироваться в меняющейся обстановке», — заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

В январе издание Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA), опубликовало сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, предполагающий ликвидацию четырех основных целей в данном регионе.

Иван Потапов