ОДКБ запланировала военные учения в новом году

Целый ряд военных учений, включая «Боевое братство-2021» намечено в текущем году силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, маневры будут подготовлены с учетом возможного сохранения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

«Объединенным штабом совместно с оборонными ведомствами государств - членов ОДКБ прорабатывается вариант организации совместных учений в условиях возможных ограничений, аналогичных условиям 2020 года, хотя мы надеемся, что этого удастся избежать», - заявил Сидоров.

Он отметил, что на 2021 год запланирован целый ряд различных мероприятий в рамках ОДКБ, в том числе совместная деловая игра под руководством генерального секретаря организации и учения «Боевое братство - 2021».

«Хотел бы обратить внимание на сугубо оборонительный характер военного сотрудничества в формате ОДКБ, что в очередной раз было подчеркнуто в декабрьском заявлении глав наших государств», - подчеркнул генерал-полковник.