Минобороны Аргентины возобновило проект модернизации танков TAM

ЦАМТО, 25 февраля. Посол Аргентины в Израиле Серджио Уррибарри сообщил о ходе переговоров с израильским Минобороны о возобновлении программы модернизации среднего аргентинского танка TAM.

Как отмечается, этот проект является одним из приоритетных для аргентинского военного ведомства, возглавляемого Агустином Росси.

Как сообщает Defensa.com со ссылкой на посла, аргентинской стороне удалось возобновить проект после нескольких месяцев переговоров, несмотря на то, что Аргентина была на грани потери авансовых платежей на сумму более 17 млн. долл., которые были сделаны, когда А.Росси возглавлял министерство в 2013-2015 гг.

Переговоры по вопросу модернизации продолжаются в Израиле при участии представителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел. В настоящее время созданы все условия для возобновления модернизации танков ТАМ, который является основной ударной силой СВ Аргентины.

В декабре 2020 года была согласована схема оплаты и определен план поставки модернизированной техники. В первом квартале 2021 года оставалось пересмотреть технические аспекты и определить состав рабочих групп, на которые будет возложена задача по реализации проекта. Как отмечается, поскольку технологии в ряде областей существенно улучшились с момента начала переговоров о модернизации ТАМ, при выполнении работ будут использованы самые современные версии оборудования без изменения стоимости контракта.

На последних встречах с официальными лицами Минобороны Израиля были ратифицированы пункты подписанного в декабре соглашения и согласован механизм модернизации 74 танков. Предполагается, что работы начнутся в 2021 году, а вся техника будет поставлена к 2026 году. Работы будут выполнены на предприятии Arsenal de Boulogne на окраине Буэнос-Айреса.

Танк TAM был разработан в 1973 году немецкой компанией Thyssen-Henschel для СВ Аргентины на шасси БМП "Мардер" и изготовлен компанией Tamse (Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado), которая в 1996 году была ликвидирована. Первые танки были переданы СВ Аргентины в 1980 году.

В настоящее время на вооружении двух бронекавалерийских бригад Сухопутных войск Аргентины имеется около 230 танков ТАМ. В 2010 году МО Аргентины приняло решение о проведении модернизации TAM для обеспечения возможности их применения в современных конфликтах и приступило к переговорам о реализации данного проекта с потенциальными подрядчиками. Модернизация до конфигурации TAM2C предусматривает оснащение танков современной системой управления огнем, средствами обнаружения и другими технологиями, которые применяются в израильских танках "Меркава". Первый прототип TAM2C был представлен консорциумом, сформированным Israel Military Industries (IAI), Elbit и Tadiran, в 2013 году. Тем нее менее, во время нахождения у власти президента Маурисио Макри (2015-2019 гг.) проект фактически был заморожен.