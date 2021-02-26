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Интерфакс-АВН

Фрегат "Адмирал Горшков" проведет стрельбы в Баренцевом море

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Российский фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море для проведения стрельб по наземным и морским целям, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) в четверг.

"Расчёт артиллерийской установки А-192 выполнит артиллерийские стрельбы по береговым мишенным позициям, расположенным на побережье полуострова Рыбачий. Затем артиллеристы отработают поражение морских целей в зоне прямой видимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые упражнения будут выполнены в закрытом для судоходства прибрежном районе Баренцева моря.

"В рамках данного выхода в море экипаж корабля также проведет ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть", - сообщили в СФ.

Фрегат "Адмирал Горшков" - один из самых современных кораблей СФ. Он построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года.

В конце прошлого года фрегат участвовал в испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", в рамках которых выполнил несколько успешных стрельб.

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Страны
Россия
Продукция
А-192
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
Военные учения
ГЗЛА
СФ
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