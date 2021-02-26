"Практически робот". Военный эксперт об уникальных возможностях "Арматы"

Впервые в истории танк Т-14 "Армата" на испытаниях смог найти и выбрать цели для атаки без участия экипажа. В эфире радио Sputnik возможности бронетехники прокомментировал военный эксперт Дмитрий Литовкин.
Система управления огнем танка Т-14 "Армата" продемонстрировала на испытаниях способность без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам источника, подобные возможности были реализованы в бронетехнике впервые в истории танкостроения. Все существующие на данный момент образцы, включая иностранные танки, способны лишь самостоятельно сопровождать цель, однако находить и выбирать объект должен экипаж.
Система управления огнем "Арматы" имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки, БПМ, вертолеты и так далее, отметил он.
"Элементы искусственного интеллекта позволяют бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение", – сказал источник.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин подчеркнул, что даже при таких возможностях техники решение о поражении цели по-прежнему принимает экипаж.
Т-14 "Армата" – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, который предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.