Учения ОДКБ пройдут даже при сохранении ограничений пандемии

В организации сообщили, что на 2021 год запланирован целый ряд различных мероприятий, в том числе совместная деловая игра под руководством генерального секретаря и учения "Боевое братство - 2021"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подготовят с учетом возможного сохранения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Объединенным штабом совместно с оборонными ведомствами государств - членов ОДКБ прорабатывается вариант организации совместных учений в условиях возможных ограничений, аналогичных условиям 2020 года, хотя мы надеемся, что этого удастся избежать", - сказал Сидоров.

По его словам, на 2021 год запланирован целый ряд различных мероприятий в рамках ОДКБ, в том числе совместная деловая игра под руководством генерального секретаря организации и учения "Боевое братство - 2021".

"Хотел бы обратить внимание на сугубо оборонительный характер военного сотрудничества в формате ОДКБ, что в очередной раз было подчеркнуто в декабрьском заявлении глав наших государств", - отметил он.

Техника и вооружение

Сидоров также рассказал, что коллективные силы ОДКБ будут оснащены современными образцами вооружения и военной техники по единому стандарту.

"Серьезным итогом прошлого года явилось согласование со всеми государствами - членами организации проекта плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современными образцами вооружений, военной и специальной техники. Этот документ по завершении технических процедур в организации будет представлен главам государств на утверждение, после чего будет организована непосредственно его реализация", - сказал Сидоров.

Он пояснил, что без определения единых стандартов могут возникнуть проблемы как с оснащением подразделений и формирований Коллективных сил, так и при боевом применении, при управлении этими подразделениями.

"Более того, уже сейчас в организации приняли решение аналогичные документы уточнить, доработать и представить на утверждение в отношении оснащения Коллективных миротворческих сил и Коллективных сил быстрого развертывания в Центрально-Азиатском регионе современными и совместимыми образцами вооружения и военной специальной техники. Эта работа проводится. Большой шаг был сделан в прошлом году. Мы ожидаем, что еще более высоких результатов достигнем в этом году", - подчеркнул он.

Авиация ОДКБ

Генерал-полковник сообщил, что подразделения беспилотной авиации будут включены в состав коллективных сил ОДКБ.

"Мы идем по пути того, чтобы в состав войск коллективных сил - как то коллективные силы оперативного реагирования, как то коллективные силы быстрого развертывания и миротворческие силы в том числе - были включены подразделения применяющие беспилотные летательные аппараты", - сказал он.

По словам Сидорова, беспилотная авиация уже применяется в ОДКБ. "Буквально сейчас у нас решается вопрос двухсторонний между Россией и Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой по применению беспилотников "Орлан-10" и "Форпост", - отметил он.

Ведутся работы в целом по усилению авиационной составляющей ОДКБ. "Думаю, если не до конца этого года, то в следующем году однозначно будет принято решение по ее дальнейшему развитию и усилению в том числе", - заявил начальник штаба.

В Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина ведется работа по оптимизации вопросов управления авиацией, по централизации этих процессов в рамках организации. Также активно решаются проблемы пересечения границ между странами-участниками. "Между государствами есть государственные границы. Разные структуры организовывают воздушное движение в воздушном пространстве государств. Рассматривается вопрос, как свести к минимуму связанные с этим проблемы", - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ.

Заседание по вопросам радиоэлектронной борьбы

Первое заседание рабочей группы по вопросам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при Совете министров обороны ОДКБ состоится в Москве в июне, рассказал Сидоров.

Отвечая на вопрос ТАСС о возможности создания объединенной системы РЭБ ОДКБ, он подчеркнул, что при проведении совместных операций средства РЭБ играют очень серьезную роль и являются мощнейшим оружием, которое может дезорганизовать системы управления противника и прикрыть от ударов высокоточного оружия.

Сидоров напомнил, что для решения задач в области РЭБ при Совете министров обороны ОДКБ была сформирована рабочая группа, куда вошли руководители служб РЭБ вооруженных сил государств, входящих в организацию. "В начале июня 2021 года будет проводиться первое заседание рабочей группы под председательством начальника службы РЭБ ВС РФ. В Москве это заседание состоится", - сказал начальник Объединенного штаба.

По его словам, в том числе на заседании будет рассматриваться вопрос о дальнейшем развитии, оснащению и создании объединенной системы РЭБ стран ОДКБ.