Войти
Российская газета

Копию американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper показали в Иране

348
0
0
Kaman-22.
Kaman-22.
Источник изображения: PERSIAN_REPORT / youtube.com

В Иране впервые продемонстрирован прототип нового иранского ударного беспилотного летательного аппарата Kaman-22. Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, Kaman переводится как "Лук".

"Крылатая машина предназначена для военно-воздушных сил Исламской республики. В материалах, появившихся в социальных сетях, сообщается, что этот беспилотник, находясь в воздухе целые сутки, способен пролетать до 3000 км. Масса боевой нагрузки - до 300 кг.

На обнародованных фотографиях видны четыре управляемые бомбы, имеющие обозначение Sadid, и два новых управляемых планирующих боеприпаса, внешне похожие на уже известные бомбы Balaban. Однако, как можно понять, они меньшего калибра.

Под фюзеляжем БПЛА также закреплен подвесной контейнер со специальным радиоэлектронным оборудованием.

Некоторые источники называют Kaman-22 аналогом американского боевого дрона MQ-1 Predator, но на самом деле внешне он больше похож на более совершенный MQ-9 Reaper. Правда, иранский дрон более компактный.

Необходимо учитывать, что был показан опытный образец, который в ходе испытаний может претерпеть ряд трансформаций и существенно измениться к началу серийного производства", - отметил Лямин.

В Иране традиционно уделяется большое внимание развитию беспилотников. В их создании учитывается как собственный опыт, полученный еще во время войны с Ираком, так и зарубежные разработки, например американские.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.01.2021
Sasapost (Египет): рынок вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году. Цифры, которые от вас скрывали правители
05.01.2021
Ракеты, самолеты, корабли: что получат американские военные в 2021-м
07.08.2020
Россия «поуправляет» американским «Жнецом»
18.06.2020
«Жнецы» на границе России: Эстония получила беспилотники США
15.01.2020
Обмен ударами без протокола
26.11.2010
Следующий конфликт: ассиметричная война беспилотников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 08:36
  • 25
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 26.02 08:29
  • 2
Скорей на суше, чем на море
  • 26.02 07:00
  • 3
Программа модернизации флота приносит плоды
  • 26.02 06:36
  • 7
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 26.02 05:25
  • 2
Начались серийные поставки танков Т-90М "Прорыв" в войска
  • 26.02 05:04
  • 1
Танк Т-14 "Армата" сумел захватить цель без участия человека
  • 26.02 02:38
  • 2
Напряженность в Европе: новое высокотехнологичное оружие на востоке и спячка на западе? (Atlantico, Франция)
  • 26.02 01:54
  • 2
В 2021 году планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший комплекс ПВО С-350 "Витязь"
  • 26.02 01:54
  • 2
"Будет быстрее "Арматы": над каким новым танком работают в России
  • 26.02 01:48
  • 1
Airbus тестирует ударный самолёт на базе транспортника C295
  • 26.02 01:24
  • 2
ДРСМД – очередная игрушка в руках США
  • 25.02 21:58
  • 1
"Ростех" впервые представил на IDEX 2021 доработанный вариант ЗРПК "Панцирь-С1M"
  • 25.02 20:15
  • 1
Летчик-испытатель сравнил Су-57 с современным смартфоном
  • 25.02 19:24
  • 28
Институт «Звездных Войн»
  • 25.02 19:16
  • 6
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия