Airbus тестирует ударный самолёт на базе транспортника C295

Военно-транспортный самолёт становится тяжёлым штурмовиком. Вчера, 24 февраля, портал thedrive.com сообщил о том, что испанский фотограф Санти Бланкес сделал снимок вооружённой версии транспортника C295 во время испытаний.

По словам фотографа, самолёт совершал испытательный вылет с завода Airbus в Севилье. Под его крылом находилось четыре корректируемые бомбы Teber (или их макеты), на носу — оптико-электронная станция, а под фюзеляжем — радарная установка.

Транспортник C295 с бомбовым вооружением Источник изображения: thedrive.com

О проекте создания ударного самолёта на базе военно-транспортного самолёта C295 было объявлено в 2016 году. Компании компании Roketsan и Airbus подписали соглашение об установке на него управляемых ракет и корректируемых бомб турецкого производства. В 2017 году прошла презентация вооружённого C295 на авиашоу в Дубае.

Ударный C295 на авиашоу в Дубае

Согласно подписанному соглашению, специалисты компаний Roketsan и Airbus адаптируют системы и оборудование самолёта для использования противотанковых управляемых ракет Cirit (создана на основе американской Hydra 70) и L-UMTAS, а также корректируемых авиабомб Teber. Системы вооружений будут установлены на пилонах, которые уже используются для крепления торпед на морских патрульных модификациях самолёта.

По данным The Drive, в Airbus рассматривают две версии вооружённого C295. Так называемая лёгкая версия получит два пулемёта калибра .50 BMG, тогда как «тяжёлая» сможет нести бомбы и ракеты под крылом, будет оснащена пулемётами или даже скорострельным орудием калибра 27 мм. По расчётам разработчиков, вооружённый C295 станет альтернативой условно недорогим турбовинтовым штурмовикам, которым часто не хватает «выносливости».

Лёгкий транспортный самолёт C-295 был разработан консорциумом Airtech во главе с испанской фирмой CASA и индонезийской фирмой Industri Pesawat Terbang Nusantara в 90-е годы. В 1997 году транспортник совершил первый полёт, а спустя три года началось его серийное производство.

Длина Airbus C-295 составляет 24,4 м, размах крыла — 25,8 м, высота — 8,8 м. Масса пустого самолёта не превышает 11,2 т, максимальная взлётная масса — 23,2 т. Транспортник оснащён двумя турбовинтовыми двигателями Pratt Whitney Canada PW127G, разгоняющими его до 576 км/ч (крейсерская скорость — 482 км/ч). Базовая версия C-295 вмещает до 70 человек, включая двух членов экипажа (более современные модификации вмещают 73 человека) или до 9,7 т грузов. В зависимости от модификации стоимость самолёта составляет от $28 до $40 млн.

Применение транспортных самолётов в боевой роли — не новость. Так, у США есть летающая артбатарея AC-130U, а Иран использует свой Ан-32 в качестве бомбардировщика.