"Мотовилихинские заводы" выполнили обязательства по поставкам артиллерии для Минобороны РФ

ЦАМТО, 25 февраля. Военный дивизион компании "Мотовилихинские заводы", находящейся под управлением "РТ-Капитал", закрыл свои обязательства по поставкам военной техники из состава ствольной и реактивной артиллерии для Минобороны РФ.

Вся боевая техника принята военными представительствами, нареканий к качеству не выявлено.

По программе гособоронзаказа в 2020 году предприятие отремонтировало свыше 30 единиц буксируемых гаубиц "Мста-Б" и самоходных гаубиц "Гвоздика", а также осуществило отгрузку модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".

Поставляемые модернизированные системы "Торнадо-Г" характеризуются повышенной эффективностью стрельбы и автоматизированной системой управления. Машины оснащаются более мощными боеприпасами, автоматизированной системой наведения. Информацию о местоположении противника можно вводить не вручную, а получать от беспилотников, средств технической разведки или от АСУ вышестоящего штаба, что позволяет повысить точность применения "Торнадо-Г" по сравнению с РСЗО "Град". Эти характеристики делают "Торнадо-Г" одним из лучших образцов реактивных систем залпового огня в мире.

"Оборонный заказ в части отгрузок РСЗО "Торнадо-Г", а также капремонта гаубиц "Мста-Б" и "Гвоздика" выполнен. Это стало возможным благодаря слаженной работе коллектива и профессионализму сотрудников. В настоящее время военный дивизион приступил к выполнению программы 2021 года", – отметил директор ЗАО "СКБ" Ринат Идрисов.

"Сегодня главный вектор работы военного дивизиона направлен на выполнение гособоронзаказа в рамках прямого контракта до 2024 года, объем которого достаточно большой; повышение экспортного потенциала предприятия в два раза к 2025 году, а также улучшение его экономических показателей и выход на операционную рентабельность к концу 2021 года", – отметил генеральный директор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

ПАО "Мотовилихинские заводы" является разработчиком и единственным в России производителем боевых и транспортно-заряжающих машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С" и выпускает самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена", буксируемые гаубицы "Мста-Б", минометы "Нона-М1" и другие артиллерийские системы.

В настоящий момент Госкорпорация Ростех в лице ООО "РТ-Капитал" реализует комплексную антикризисную программу в отношении группы предприятий "Мотовилихинские заводы", которая предполагает сохранение и развитие основных производственных компетенций предприятия на существующих площадях.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".