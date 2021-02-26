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ЦАМТО

Наследный принц Абу-Даби заинтересовался новым автоматом АК-19

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Презентация АК-19 состоялась на форуме "Армия-2020". И автомат сразу стал сенсацией.
Презентация АК-19 состоялась на форуме "Армия-2020". И автомат сразу стал сенсацией.
Источник изображения: Антон Новодережкин / ТАСС

ЦАМТО, 25 февраля. Наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян заинтересовался российскими автоматом АК-19 и пистолетом Лебедева (ПЛК).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

Оба образца стрелкового оружия демонстрируются за рубежом впервые.

"В ходе визита на выставку IDEX-2021 наследный принц осмотрел экспозицию ГК "Калашников". Его особый интерес вызвали главные новинки "Калашникова" на выставке – автомат АК-19 под натовский патрон 5,56х45 мм и ПЛК", – сказали в пресс-службе.

Принц "высоко оценил эргономику" пистолета Лебедева, а также "с интересом ознакомился" со снайперскими винтовками производства "Калашникова", заявили в компании.

Как напоминает агентство, новый автомат АК-19 создан на основе АК-12, который был принят на вооружение российской армии в 2018 году. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.

По данным разработчиков, АК-19 надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.

ПЛК создан под западный патрон 9х19 мм Parabellum. Компактные размеры пистолета позволяют использовать его для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб. Пистолет имеет выгодную эргономику и оснащен планкой Пикатинни.

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