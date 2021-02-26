В МИД Молдавии высказались за вывод российских боеприпасов и войск из Приднестровья

Кишинев. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Георгий Леукэ высказался за возобновление процесса вывода российских войск и уничтожения боеприпасов, находящихся в Приднестровье.

"Наличие на неконтролируемой конституционными властями Молдавии территории Приднестровского региона более 20 тыс. тонн боеприпасов советских времен вызывает серьезную озабоченность. Риски высоки не только на местном, но и на региональном уровне. Это яркий пример, когда у нас есть общая потребность - начать практическую работу, возобновить процессы уничтожения и вывода, сократить и избежать задержек, вызванных затяжными процедурными дебатами", - заявил Леукэ в четверг на Конференции по разоружению, которая проходит в Женеве в формате видеоконференции. Текст его выступления распространила пресс-служба МИДЕИ.

Он подтвердил приверженность Молдавии "ценностям мирных переговоров по основным вопросам, лежащим в основе Конференции по разоружению, и призвал к ее продлению".