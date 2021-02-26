Французское издание раскритиковало взгляды Европы на российское оружие

Руководству Европы необходимо рассмотреть российский арсенал, который более высокотехнологичен, чем может показаться на первый взгляд. Об этом в четверг, 25 февраля, написал французский журналист Ксавье Рофе в Atlantico.

Он напомнил, что в конце 2020 года Польша организовала симуляцию боевых действий против «оппонента с Востока» и «это было ужасно». Согласно данным СМИ, польская армия была разгромлена за пять дней.

Автор статьи также отметил военный потенциал России, который, по его словам, «ленивая европейская общественность, сонно покоившись на удобном представлении о ржавых российских танках, не собирается видеть».

Он отметил, что в случае начала боевых действий с РФ польская армия прекратила бы свое существование из-за потери до 80% личного состава и технического обеспечения.

Рофе говорит о том, что военный арсенал РФ находится «на грани научной фантастики». Однако, как подчеркнул журналист, ФРГ, Франция и Великобритания его недооценивают.

Ранее в этот день стало известно, что холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») начал первые серийные поставки в Вооруженные силы России комплексов управления противотанковой обороной «Завет», которые повышают эффективность борьбы с бронетехникой противника. Командно-наблюдательная машина из состава комплекса «Завет» была представлена на стенде «Росэлектроники» в рамках международной оружейной выставки IDEX-2021, которая проходит в Абу-Даби.

24 февраля сообщалось, что в ВС России задумались о совместном применении новых самолетов, дронов и гиперзвукового оружия, что в будущем должно кардинально изменить характер военных действий. Предполагается, что такой союз позволит расширить радиолокационное поле Су-57. При этом дрон планируется оснастить высокоточными бомбами весом 50–100 кг, а в дальнейшей перспективе и гиперзвуковыми управляемыми ракетами.