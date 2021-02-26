Войти
Российская газета

В Таджикистане пройдут четыре учения стран ОДКБ

349
0
0
Флаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ.
Источник изображения: belvpo.com

В этом году страны-члены Организация договора о коллективной безопасности проведут четыре совместных учения на территории Таджикистана. Это связано с опасностями на границе с Афганистаном. Об этом 25 февраля на пресс-конференции сообщил журналистам начальник Объединенного штаба организации Анатолий Сидоров.

Для генерала это первое подобное выступление в таком формате. До этого все выступления Анатолия Сидорова были известны только по протоколам его речей на мероприятиях ОДКБ.

Начальник штаба организации также рассказал, с чем связаны сразу четыре запланированных учения в Таджикистане. По его словам, усиленное внимание к этой территории диктует скопившиеся в приграничье силы террористических организаций - Талибана и ИГ (организации запрещены на территории России).

"В ходе учений группировка коллективных сил будет отрабатывать задачи по предотвращению попыток проникновения на территорию государств - членов ОДКБ боевиков международных террористических организаций. Численность отрядов группировки "Талибан" в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном районах насчитывает около 15 тысяч человек. А общая численность группировки составляет до 70 тысяч человек". - сообщил Анатолий Сидоров на пресс-конференции в Центре кризисного реагирования ОДКБ.

Согласно плану на территории Таджикистана пройдут оперативно-стратегическое учение "Боевое братство 2021", специальное учение с силами разведки "Поиск-2021", учения с силами материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021".

Кроме этого, в 2021 году организация проведет совместную деловую игру под руководством генерального секретаря ОДКБ.


Тимофей Борисов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
04.12.2019
Воевать ли России в Центральной Азии, решат радикалы
03.06.2019
Урок безопасности
19.11.2018
Пекин переходит в наступление
11.07.2012
Была без радости любовь, разлука будет без печали…
11.07.2012
Место встречи выбрано не случайно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 08:36
  • 25
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 26.02 08:29
  • 2
Скорей на суше, чем на море
  • 26.02 07:00
  • 3
Программа модернизации флота приносит плоды
  • 26.02 06:36
  • 7
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 26.02 05:25
  • 2
Начались серийные поставки танков Т-90М "Прорыв" в войска
  • 26.02 05:04
  • 1
Танк Т-14 "Армата" сумел захватить цель без участия человека
  • 26.02 02:38
  • 2
Напряженность в Европе: новое высокотехнологичное оружие на востоке и спячка на западе? (Atlantico, Франция)
  • 26.02 01:54
  • 2
В 2021 году планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший комплекс ПВО С-350 "Витязь"
  • 26.02 01:54
  • 2
"Будет быстрее "Арматы": над каким новым танком работают в России
  • 26.02 01:48
  • 1
Airbus тестирует ударный самолёт на базе транспортника C295
  • 26.02 01:24
  • 2
ДРСМД – очередная игрушка в руках США
  • 25.02 21:58
  • 1
"Ростех" впервые представил на IDEX 2021 доработанный вариант ЗРПК "Панцирь-С1M"
  • 25.02 20:15
  • 1
Летчик-испытатель сравнил Су-57 с современным смартфоном
  • 25.02 19:24
  • 28
Институт «Звездных Войн»
  • 25.02 19:16
  • 6
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия