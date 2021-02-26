В Таджикистане пройдут четыре учения стран ОДКБ

В этом году страны-члены Организация договора о коллективной безопасности проведут четыре совместных учения на территории Таджикистана. Это связано с опасностями на границе с Афганистаном. Об этом 25 февраля на пресс-конференции сообщил журналистам начальник Объединенного штаба организации Анатолий Сидоров.

Для генерала это первое подобное выступление в таком формате. До этого все выступления Анатолия Сидорова были известны только по протоколам его речей на мероприятиях ОДКБ.

Начальник штаба организации также рассказал, с чем связаны сразу четыре запланированных учения в Таджикистане. По его словам, усиленное внимание к этой территории диктует скопившиеся в приграничье силы террористических организаций - Талибана и ИГ (организации запрещены на территории России).

"В ходе учений группировка коллективных сил будет отрабатывать задачи по предотвращению попыток проникновения на территорию государств - членов ОДКБ боевиков международных террористических организаций. Численность отрядов группировки "Талибан" в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном районах насчитывает около 15 тысяч человек. А общая численность группировки составляет до 70 тысяч человек". - сообщил Анатолий Сидоров на пресс-конференции в Центре кризисного реагирования ОДКБ.

Согласно плану на территории Таджикистана пройдут оперативно-стратегическое учение "Боевое братство 2021", специальное учение с силами разведки "Поиск-2021", учения с силами материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021".

Кроме этого, в 2021 году организация проведет совместную деловую игру под руководством генерального секретаря ОДКБ.

Тимофей Борисов