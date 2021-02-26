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В Европе оружие из России назвали научной фантастикой

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Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters

В Европе, рассуждая о российском оружии, используют устаревшие стереотипы, пишет французский новостной сайт Atlantico, называя российский арсенал значительно более высокотехнологичным, чем обычно кажется большинству. Перевод соответствующей публикации приводит «ИноСМИ».

Согласно материалу, «ленивая европейская общественность сонно покоится на удобном представлении о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах». «Эксперты же вот уже десяти лет наблюдают совершенно иную картину от Черного моря до Сирии и от Украины до Карабаха», — пишет издание.

В публикации приводятся примеры симуляций, которые в ЕС проводились странами Прибалтики и Польши, где российские войска, принимавшие участие в гипотетических конфликтах, побеждали противников в первые несколько суток ведения военных действий. «Эксперты объясняют эти поражения высокотехнологичным арсеналом на грани научной фантастики, который был разработан в России за последнее десятилетие», — уверяет издание.

Atlantico приводит несколько примеров, когда российское оружие, считавшееся устаревшим, получало преимущество над современными западными образцами. В частности, упоминается инцидент в Черном море, когда в апреле 2014 года российский бомбардировщик Су-24 пролетел над американским эсминцем Donald Cook, в результате чего последний «ослеп и оглох». «Корабль был бы уничтожен первой ракетой (Су-24 делал вид, что заходит для атаки)», — уверяет издание.

В августе 2018 года автор The Drive Тайлер Роговей заявил, что российский робот «Игорек» и активный экзоскелет с электромоторами и аккумулятором, представленные тогда же концерном «Калашников» на на форуме «Армия-2018», не имеют никакого отношения к реальному оружию, которое может появиться в ближайшей перспективе.


Иван Потапов

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