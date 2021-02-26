Необычные советские СВД

Первый советский снайперский комплекс на базе винтовки СВД закономерно стал испытательным «полигоном» для конструкторов, которым ставилась задача по повышению боевой эффективности штатного оружия под 7,62-мм винтовочный патрон. Из СВД пытались сделать автоматическое, десантное, гладкоствольное и малокалиберное оружие, но не все из задуманных идей воплотились в серийные изделия.

Штурмовая автоматическая

В конце 60-х годов Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) Министерства обороны СССР развернуло ряд научно-исследовательских работ (НИР) по усовершенствованию штатного оружия. В 1968 году в рамках НИР «Изыскание новых принципов и конструктивных схем для создания перспективного стрелкового оружия и патронов» такие исследования проводились и со снайперской винтовкой Драгунова СВД.

В рамках таких НИР предполагалось создать образец автоматического оружия с эффективной дальностью стрельбы свыше 300 м. Делалось это не без оглядки на вооружение идеологических противников того времени из стран НАТО, где основным пехотным оружием солдата числились штурмовые винтовки типа HK G3 или FN FAL. Единственным советским аналогом такого оружия под винтовочный патрон в советской армии могла стать лишь винтовка СВД. Именно из неё и попытались сделать автомат — и при этом снайперский.

Автоматическая снайперская винтовка с магазинами на 20, 15 и 10 патронов, 1968 год Источник изображения: gunsforum.com

Для реализации изложенных требований ижевские конструкторы под руководством Е.Ф. Драгунова при участии А.Н. Вознесенского внесли ряд изменений в конструкцию винтовки. Автоматическая СВД получила новые ударно-спусковой механизм (УСМ), укороченный и утолщённый ствол, лёгкие складные сошки, магазины увеличенной ёмкости, изменённый пламегаситель с функцией компенсатора и ряд других отличий. Всё это позволило получить автоматическое оружие с темпом стрельбы 720 либо 850 выстрелов в минуту (газовый регулятор имел два положения стрельбы).

Добиться удовлетворительных результатов кучности стрельбы удалось не сразу. В процессе НИР для их достижения пришлось ввести амортизацию сошек, изменить конструкцию приклада и пламегасителя. При этом оказалось, что автоматическая стрельба из такого лёгкого оружия как СВД, накладывает свой отпечаток на требованиях к уровню квалификации стрелка. При этом отечественная В-70 значительно превзошла зарубежные винтовки (M14, AR-10 и FN) по эффективности автоматического огня.

Автоматическая снайперская винтовка В-70, 1970 год Источник изображения: М. Попенкер

Дальнейшая работа в рамках НИР привела к созданию в 1970 году изделия под обозначением В-70. При этом отличий от более раннего варианта было не так много. Ствол стал ещё короче, в комплекте остался только 20-местный магазин, а темп стрельбы снизился до 600-730 выстрелов в минуту. Испытания В-70 проходила на курсах «Выстрел» в объёме упражнений для пулемёта РПК. Несмотря на результаты у стрелков не ниже оценки «хорошо», дальнейшие работы по автоматической винтовке признали нецелесообразными. Позднее, в 1999-2000 годах, на основе конструкции сошек винтовки В-70 в Ижевске разработали быстросъёмные сошки С-1 для винтовки СВД.

Снайперские «стрелы»

В 70-е и 80-е годы прошёл ещё целый ряд экспериментальных НИР, также направленных на повышение боевой эффективности штатного оружия. Винтовка СВД стала своеобразной лабораторией для отработки ряда нетривиальных конструктивных решений. Так, в рамках НИР «Флажок» Е.Ф. Драгунов сконструировал на базе СВД автомат АФ под патрон 5,45×39 мм с магазином от РПК74 на 45 патронов и прицельной дальностью 1000 м. В результате этого удалось повысить стрельбу одиночным огнём при сохранении габаритов снайперской винтовки.

5,45-мм автомат АФ, 70-е годы Источник изображения: М. Попенкер

В середине 70-х годов исследования оружия под патрон с оперённой подкалиберной пулей с отделяемым поддоном, начатые ещё в начале 60-х, вышли на свой пик. Стреловидный поражающий элемент такого патрона имел диаметр от 3 до 4,5 мм и начальную скорость свыше 1000 м/с, а для разрушения поддона требовалось специальное дульное устройство. Первые результаты расчётов и опытов с такими патронами проводились с использованием автоматов и пулемётов, так как считалось, что из-за большой величины рассеивания пуль превзойти эффективность снайперского патрона не получится. Однако дальнейшие расчёты показали теоретическую вероятность увеличения эффективности стрельбы из 10-мм СВДГ в два-три раза на дистанциях свыше 600 м.

В 1976 году открылись новые НИР «Финвал» по разработке самозарядной снайперской винтовки. Техническим заданием предусматривалась винтовка с оптическим прицелом массой 4 кг, прицельной дальностью 1500 м и дальностью прямого выстрела 600 м. Также предполагалось снижение на 10-15% трудоёмкости изготовления винтовки в сравнении с СВД. Ведущий конструктор Ижмаша Н.И. Лукин в рамках НИР «Финвал» и «Финвал-2» спроектировал и изготовил ряд гладкоствольных модификаций винтовки СВД.

В результате опытов с 10-мм винтовками СВДГ и СВДГ-2 удалось добиться дальностей эффективной стрельбы 1100 м и прямого выстрела 660 м. При этом трудоёмкость изготовления такого оружия увеличилась почти в двадцать раз. Неустойчивые показатели кучности стрельбы, низкое останавливающее действие поражающего элемента и опасность разлетающихся поддонов вынудили изменить направление поиска повышения эффективности оружия.

10-мм снайперская винтовка СВДГ (6В1-10) Источник изображения: kalashnikov.ru

В начале 80-х годов в рамках НИР «Карабинер» велись работы по созданию винтовок нового уменьшенного калибра 6 мм. Первыми такими винтовками 6В1-6 закономерно стали переделки СВД с установкой нового ствола. Винтовка М.Е. Драгунова ССВ-6 имела прессовую посадку ствола длиной 720 мм и закрытую чашечку затвора для использования патронов с интенсивной баллистикой. Однако 6-мм комплекс, показав низкую боевую эффективность, так и не оправдал выданных ему авансов.

Десантная компактная

Первые попытки уменьшить длину винтовки без снижения эффективности оружия ижевскими оружейниками начали предприниматься с 1978 года. Министерству обороны требовалось компактная снайперская винтовка для транспортировки в БМП и возможностью стрельбы через амбразуру боевого отделения. Коллектив конструкторов в составе Г.Н. Никонова, А.И. Нестерова и А.С. Анисимова предложил для армии вариант СВД с прикладом от АКС74 с поворотной щекой, однако стрельба через триплексное стекло приводило к значительным ошибкам в наведении оружия.

Различные варианты опытных винтовок СВДС Источник изображения: E.C. Ezell

Работы над совершенствованием конструкции приклада продолжились. Испытывались варианты как стальных, так и пластмассовых прикладов на основе одной или двух труб цилиндрического или конусного профиля. Развитие винтовок пошло в двух направлениях: общевойсковом (армейская СВДС-А) и специальном (десантная СВДС-Д). Отличия винтовок заключались лишь в разной длине оружия, десантное исполнение которой получило ствол, укороченный до 565 мм. Окончательный выбор армейского руководства пал на десантный вариант, который постановлением Правительства РФ №849 от 26 августа 1995 года принят на вооружение ВС РФ под наименованием «7,62 мм снайперская винтовка Драгунова со складывающимся прикладом, СВДС» (индекс 6В3).

Винтовки СВДC-А и СВДC-Д Источник изображения: E.C. Ezell

Незадолго до окончательного вердикта по винтовке СВДС А.И. Нестеров и А.С. Ломаев попытались сделать десантную винтовку с боевыми характеристиками близкими к СВД с учётом опыта ОКР «Карабинер». Винтовка ДСВ получила ствол длиной 605 мм, но при этом осталась в габаритах СВДС в походном положении за счёт экономной компоновки механизмов подачи и запирания. Впрочем, дальше изготовления опытного образца дело так и не пошло.

Снайперский автомат

С 1986 по 1990 год процесс изготовления винтовки СВД прошёл определённые технологические изменения. Так, на смену деревянному прикладу пришёл пластмассовый с поворотной щекой. В результате работ под руководством А.И. Нестерова повысилась прочность и эргономичность приклада. Такая же участь постигла и деревянные ствольные накладки. Таким образом, СВД сменила свой характерный и узнаваемый облик, став полностью «чёрной» винтовкой.

Различные варианты исполнения винтовок СВД в зависимости от года выпуска Источник изображения: kalashnikov.com

Последними и самыми кардинальными экспериментами над СВД стала переделка компоновки винтовки по типу «булл-пап». С конца 70-х годов работы в этом направлении в инициативном порядке вёл конструктор тульского Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБСОО) Л.В. Бондарев. При этом вызвать интерес у силовых структур к винтовке ТКБ-0172 удалось, лишь добавив к компактности оружия ещё и возможность ведения автоматической стрельбы.

Винтовка ОЦ-03А, а затем и вариант ОЦ-03АС с установкой сошек приглянулись специалистам МВД СССР. Серийное изготовление снайперского автомата началось малыми партиями в Туле в 1991 году. Получали ОЦ-03 путём переделки серийных СВД. Оружие использовалось во многих локальных конфликтах 90-х годов, получив в основном положительные отзывы от пользователей. Удобство транспортировки и работа на коротких и средних дистанциях с лихвой компенсировали ухудшение кучности стрельбы. При этом наибольшие претензии предъявлялись к результатам автоматической стрельбы из винтовки.

Снайперская винтовка ОЦ-03 (СВУ) Источник изображения: kbptula.com

Бондареву удалось довести идею той самой автоматической винтовки В-70 до серийного изготовления, пусть и в ограниченных количествах. Во многом на это повлияло отсутствие жёстких армейских требований, не принципиальных для использования полицейскими формированиями. При этом габариты тульской снайперской винтовки укороченной СВУ практически удалось вписать в размеры СВДС в транспортном положении. Позднее от автоогня на ОЦ-03 производитель всё-таки решил отказаться в пользу самозарядного варианта, вернув винтовке родной длинный ствол от СВД и сохранив достаточную компактность оружия.

Характеристики винтовок Наименование СВД СВДА В-70 СВДС СВУ Вес с оптическим прицелом, кг 4,3 4,7 5,03 4,68 5,9 / 6,1 Ёмкость магазина, патронов 10 15 / 20 20 10 10 Длина в боевом положении, мм 1225 1165 1120 1135 900 / 980 Длина в походном положении, мм – – – 875 – Длина ствола, мм 620 570 530 565 520 / 620 Длина прицельной линии, мм 587 530 490 530 423 / 500

Источники и литература:

Ю.В. Бушин, В.Ю. Симоненко. Стрелковые боеприпасы России. Том 2. Автоматные, винтовочные и пулеметные патроны. — М., 2020 В.Н. Дворянинов. Боевые патроны стрелкового оружия. Книга 4. Климовск: Д’Соло — 2015 П. Птицын. Автоматическая СВД — лучше, чем ручной пулемёт Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова со складывающимся прикладом. Формуляр 6В3. ФО Памятка по эксплуатации 7,62-мм снайперского автомата ОЦ-03А

Руслан Гук