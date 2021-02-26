Войти
ЦАМТО

"Росэлектроника" начала поставки новейших автоматизированных комплексов для противотанковой обороны

276
0
0
MRU-O
Многоцелевой разведывательный комплекс МРУ-О разработки пензенского ОАО "НПП "Рубин" (с) otvaga2004.ru.

ЦАМТО, 25 февраля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех начал серийные поставки комплексов автоматизированного управления противотанковыми формированиями "Завет".

Один из элементов "Завета" – командно-наблюдательная машина (КНМ) командира противотанкового дивизиона – представлен на стенде "Росэлектроники" на международной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Комплекс обеспечивает целеуказание противотанковым соединениям и позволяет организовать отражение атаки бронетехники противника. Представленная в Абу-Даби командно-наблюдательная машина (КНМ) с помощью разведывательной оптико-электронной системы и выносной РЛС осуществляет обнаружение целей на расстоянии до 7000 м и их распознавание на дистанции до 5000 м. После определения координат и обработки данных система выполняет автоматическое распределение целей. Вся информация доводится до средств поражения противника в режиме времени, близком к реальному.

Прием и передача сообщений подчиненным и вышестоящим пунктам управления осуществляется по радио- и проводным каналам связи. Возможности изделия позволяют производить обмен информацией на расстоянии до 100 км.

Автоматизированные системы управления существенно повышают эффективность различных видов вооружения. Реализованные в комплексе технические решения обеспечивают непрерывное управление противотанковыми формированиями, в том числе за счет возможности реконфигурации системы управления и передачи функций вышедших из строя пунктов управления подчиненным или вышестоящим инстанциям.

В составе "Росэлектроники" производство комплекса "Завет" осуществляет НПП "Рубин".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Компании
Ростех
Росэлектроника
Рубин НПП
Похожие новости
25.02.2021
Кадыров сообщил, что компании ОПК ряда стран заинтересовались сотрудничеством с Чечней
25.02.2021
Россия впервые показала за рубежом модуль из системы управления для сетецентрических войн
24.02.2021
"Рособоронэкспорт" и "Росэлектроника" договорились о совместном продвижении на мировом рынке комплексов РЭБ
22.02.2021
"Росэлектроника" представит на IDEX 2021 новейшие решения для разведки и автоматизированного управления боем
14.11.2017
Росэлектроника представляет на Dubai Airshow -2017 перспективные комплексы авиасвязи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 08:36
  • 25
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 26.02 08:29
  • 2
Скорей на суше, чем на море
  • 26.02 07:00
  • 3
Программа модернизации флота приносит плоды
  • 26.02 06:36
  • 7
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 26.02 05:25
  • 2
Начались серийные поставки танков Т-90М "Прорыв" в войска
  • 26.02 05:04
  • 1
Танк Т-14 "Армата" сумел захватить цель без участия человека
  • 26.02 02:38
  • 2
Напряженность в Европе: новое высокотехнологичное оружие на востоке и спячка на западе? (Atlantico, Франция)
  • 26.02 01:54
  • 2
В 2021 году планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший комплекс ПВО С-350 "Витязь"
  • 26.02 01:54
  • 2
"Будет быстрее "Арматы": над каким новым танком работают в России
  • 26.02 01:48
  • 1
Airbus тестирует ударный самолёт на базе транспортника C295
  • 26.02 01:24
  • 2
ДРСМД – очередная игрушка в руках США
  • 25.02 21:58
  • 1
"Ростех" впервые представил на IDEX 2021 доработанный вариант ЗРПК "Панцирь-С1M"
  • 25.02 20:15
  • 1
Летчик-испытатель сравнил Су-57 с современным смартфоном
  • 25.02 19:24
  • 28
Институт «Звездных Войн»
  • 25.02 19:16
  • 6
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия