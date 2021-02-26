"Росэлектроника" начала поставки новейших автоматизированных комплексов для противотанковой обороны

ЦАМТО, 25 февраля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех начал серийные поставки комплексов автоматизированного управления противотанковыми формированиями "Завет".

Один из элементов "Завета" – командно-наблюдательная машина (КНМ) командира противотанкового дивизиона – представлен на стенде "Росэлектроники" на международной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Комплекс обеспечивает целеуказание противотанковым соединениям и позволяет организовать отражение атаки бронетехники противника. Представленная в Абу-Даби командно-наблюдательная машина (КНМ) с помощью разведывательной оптико-электронной системы и выносной РЛС осуществляет обнаружение целей на расстоянии до 7000 м и их распознавание на дистанции до 5000 м. После определения координат и обработки данных система выполняет автоматическое распределение целей. Вся информация доводится до средств поражения противника в режиме времени, близком к реальному.

Прием и передача сообщений подчиненным и вышестоящим пунктам управления осуществляется по радио- и проводным каналам связи. Возможности изделия позволяют производить обмен информацией на расстоянии до 100 км.

Автоматизированные системы управления существенно повышают эффективность различных видов вооружения. Реализованные в комплексе технические решения обеспечивают непрерывное управление противотанковыми формированиями, в том числе за счет возможности реконфигурации системы управления и передачи функций вышедших из строя пунктов управления подчиненным или вышестоящим инстанциям.

В составе "Росэлектроники" производство комплекса "Завет" осуществляет НПП "Рубин".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".