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ЦАМТО

Горная бригада ЮВО в Карачаево-Черкесии перевооружена на новые ПТРК "Фагот"

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ПТРК "Фагот"
ПТРК "Фагот".
Источник изображения: Николай Сидоров/РИА Новости

ЦАМТО, 25 февраля. Около 100 ед. противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) второго поколения "Фагот" поступили на вооружение горного мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Карачаево-Черкесии.

Переносной противотанковый ракетный комплекс с полуавтоматическим наведением предназначен для поиска, наблюдения и поражения неподвижных и движущихся со скоростями до 60 км/ч целей. Он способен уничтожать бронированные цели, а также вертолеты и огневые точки противника на дальностях до 4 км. Благодаря модификации пусковой установки комплекс возможно разместить также на МТ-ЛБ.

Пусковая установка оснащена тепловизором с дальностью наведения до 2500 м, используемая ракета 9М113М "Конкурс" калибром 135 мм с кумулятивной боевой частью имеет бронепробиваемость до 800 мм.

Новое вооружение военнослужащие ЮВО апробируют уже в ближайшее время на горном полигоне Кобу-Баши, сообщает пресс-служба округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
9М113
МТ-ЛБ
Фагот
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