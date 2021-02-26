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ТАСС

Россия подпишет с ОАЭ соглашение о сотрудничестве по исследованию космоса

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Пуск ракеты «Союз-2»
Пуск ракеты «Союз-2».
Источник изображения: «Роскосмос»

Соответствующий документ был согласован МИД и Минюстом России, а также другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия подпишет с Объединенными Арабскими Эмиратами соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Поручить государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" совместно с МИД России провести переговоры с эмиратской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в распоряжении.

Документ был согласован МИД и Минюстом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Также проект соглашения был проработан с ОАЭ.

Согласно проекту соглашения, страны могут сотрудничать в области космической науки, спутниковой связи, навигации, материаловедения, пилотируемых программ, а также по запускам космических аппаратов, защите космического пространства, сокращению мусора на орбите и другим вопросам.

Предполагается, что соглашение будет способствовать развитию дружественных отношений между государствами. "Сотрудничество в области космической деятельности имеет важное значение для укрепления режима использования космического пространства в мирных целях и содействия достижению целей, сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций", - подчеркивается в проекте соглашения.

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