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Интерфакс-АВН

Пашинян заявил о начале реформы армии при сотрудничестве с РФ

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Никол Пашинян
Никол Пашинян.
Источник изображения: militarynews.ru

Ереван. 25 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Армения начинает разработку концепции реформирования вооруженных сил при сотрудничестве с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян

"Сегодня я подпишу решение о формировании рабочей группы под руководством главы Минобороны, которая разработает концепцию реформирования ВС, дорожную карту и график работ", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, в этом процессе Армения будет тесно сотрудничать с Россией - "партнером номер один по безопасности".

"Уверен, что в результате этого процесса это сотрудничество станет более эффективным в сфере безопасности, военного сотрудничества и военно-технического сотрудничества", - отметил Пашинян.

В четверг стало известно, что премьер-министр Армении освободил от должности начальника главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.

"Сегодня я подписал решение об освобождении от должности Оника Гаспаряна. Оцениваю это заявление как попытку военного переворота", - сказал Пашинян.

Пашинян призвал военных продолжить выполнять задачи по охране границ.

"Все находится под контролем. Непозволительно, чтобы ВС занимались политикой и выступали с политическими заявлениями", - отметил он.

Премьер Армении пригласил своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана, где расположено здание правительства.

Ранее в четверг главный штаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Пашиняна и правительства республики.

"ГШ ВС Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением с должности первого заместителя начальника ГШ ВС Тирана Хачатряна по недальновидным и необоснованным причинам, что было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь лишь на личных и амбициозных чувствах. Это решение в тяжелых для страны условиях является антигосударственным и безответственным", - говорится в заявлении главного штаба.

В нем отмечается, что премьер-министр Армении и правительство "больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации".

"ВС Армении долгое время терпели "атаки" властей по дискредитации ВС, однако всё имеет свои границы. В сложившихся условиях ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, в то же время предупреждают избегать применения силы против народа, чьи сыны погибли, защищая Родину", - отмечается в заявлении.

Премьер со своей стороны в ответ на это требование написал в "Фейсбуке": "Заявление Главного штаба ВС расценивают как попытку военного переворота.

Президент Армении Армен Саркисян вечером в среду подписал указ об освобождении Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщает пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению премьер-министра Армении.

Ранее в среду местное СМИ Yerevan.Today обратилось к Хачатряну с просьбой прокомментировать критические высказывания Пашиняна в адрес комплекса «Искандер» российского производства - "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%". Согласно публикации, Хачатрян рассмеялся и ответил, что подобного произойти не могло: "Это несерьезно, невозможно".

Вечером в среду министерство обороны Армении выступило с утверждением, что журналист привел не весь разговор с первым замначальника ГШ ВС Армении.

В минувший вторник в интервью новостному сайту "1in.am", комментируя по просьбе журналиста заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить "Искандер" на четвертый день войны, Пашинян ответил: "Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

В середине ноября 2020 года Мовсес Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил на пресс-конференции, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". "Искандер" во время войны был применен. Не могу сказать, где", - сказал Акопян журналистам.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Армения
Россия
Продукция
Искандер
Проекты
2020-й год
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