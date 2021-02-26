Французское СМИ раскритиковало европейские стереотипы о российском оружии

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Руководство Европы затерялось между незнанием недавних событий и застарелыми стереотипами, пишет Ксавье Рофе в французском издании Atlantico.

Автор привел в пример Россию и ее военный потенциал: по его словам, ленивая европейская общественность "сонно покоится на удобном представлении о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах".

Однако, как подчеркнул Рофе, эксперты на протяжении десяти лет видят иную картину, поэтому автор статьи предложил рассмотреть российский арсенал, который, по его словам, более высокотехнологичный, чем кажется сначала. Автор напомнил о том, что в конце прошлого года Польша организовала симуляцию боевых действий, а итоги ее оказались "ужасными".

"На первой неделе войны с Россией "польская армия прекратила бы существование", потеряв от 60% до 80% личного состава и техники", — пишет Рофе.

Эксперты объяснили это тем, что Москва за последние десятилетия разработала высокотехнологичный арсенал "на грани научной фантастики". При этом специалисты, как подчеркнул Рофе, заявили об отсутствии подобного вооружения у Германии, Франции и Великобритании.

Так, автор привел в пример ситуацию, возникшую в Черном море в апреле 2014 года: бомбардировщик Су-24 с комплексом "Хибины" пролетел над эсминцем "Дональдом Куком" — в итоге "электронный мозг" корабля умер.

Похожая ситуация произошла с двумя французскими фрегатами в 2018 году. Прибытие российских сил в Сирию, как пишет Рофе, изменило всю расстановку сил. Так, средства радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" создали для средств НАТО непроницаемый пузырь, а радары, связь со спутниками-шпионами, сотовая связь, Wi-Fi перестали работать.

"В условиях перенасыщения электронными контрмерами и фальшивой информацией противник должен попытаться поставить помехи для работы хорошо зашифрованных и многочисленных российских систем", — отметил автор.

Так, он привел в пример "Москву-4", "Ртуть-БМ", "Инфауна" — эти "невидимые щиты" не дают увидеть, как взлетают и приземляются самолеты.

Боевые сухопутные роботы типа "Уран-9" автор назвал "жемчужиной российского арсенала": они созданы для разведки, а также огневой поддержки и ликвидации целей. Кроме того, роботы могут нести ракеты, пулемет, пушку и огнемет. Управлять "Ураном-9" можно удаленно. Кроме того, Рофе напомнил о существовании роботизированных комплексов "Платформа М" и "Арго" , боевого робота "Нерехта", а также подводного робота "Гном".

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