Военный эксперт оценил эффективность новых системы управления огнем

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новые автоматизированные системы управления огнем (СУО) в перспективе заменят на танках и другой бронетехнике операторов-наводчиков, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Как сообщил ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, российский танк Т-14 "Армата" в ходе испытаний на военном полигоне подтвердил возможности своей СУО находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поля боя без участия человека. Такие качества реализованы впервые в мировом танкостроении. Память вычислительного комплекса "Арматы" содержит обширный набор образов различной бронетехники и вертолетов как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне.

По словам Мураховского, мультиспектральные системы технического зрения с элементами искусственного интеллекта уже сегодня позволяют автоматизировать процессы разведки, наблюдения, селекции и огневого поражения целей как на экипажных образцах военной техники, так и в составе робототехнических комплексов.

"Автоматизированные СУО не устают, не спят, не подвержены стрессу в критических ситуациях, одинаково эффективны на каждой единице техники. Такие интеллектуальные системы управления огнем могут в перспективе воспринимать опыт наводчиков-операторов высшей квалификации и тиражировать его на все образцы техники без необходимости дорогостоящей подготовки и содержания военнослужащих на каждой боевой машине", - отметил эксперт.

В то же время, подчеркнул специалист, контроль за работой СУО и решение об открытии огня остается за человеком.

Основной танк Т-14 "Армата" разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в Уралвагонзавод корпорации "Ростех"). Танк оснащен необитаемой башней, его экипаж располагается в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. Машина имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит". Основное вооружение Т-14 – 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять противотанковые управляемые снаряды.