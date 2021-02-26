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Российская газета

Российские разработки включили в число лучших экспонатов IDEX-2021

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Источник изображения: rg.ru

Американское издание The National Interest назвало лучшие образцы вооружения, представленные на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. В этот список попали и российские виды военной техники.

Прежде всего отметили новейший автомат Калашникова АК-19. Это экспортный вариант под стандартный патрон НАТО 5,56×45 миллиметра позиционируется как надежное и экономичное решение для покупателей из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Этот автомат является перспективным, отмечены его боевые характеристики и устойчивость к жаре, влаге и пыли.

NI называет также и модернизированный вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М". Объединенные Арабские Эмираты заказали не менее пятидесяти единиц "Панциря-С1" за последние десятилетия. Теперь они хотят модернизировать ранее приобретенные ЗПРК.

Новый российский основной боевой танк Т-14 "Армата" представлен на выставке вооружения в виде макета. Как отмечается в статье, Ближний Восток и Северная Африка составляют значительную часть российских контрактов на экспорт российских танков.


Светлана Цыганкова

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Страны
ОАЭ
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-74 "Калашников"
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