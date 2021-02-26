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Российская газета

Саудовская Аравия ведет переговоры о покупке С-400 и Су-35

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Источник изображения: rg.ru

Саудовская Аравия обсуждает с Россией поставку ЗРС С-400 "Триумф" и истребителей Су-35.


Руководитель корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью каналу RT сообщил, что между Москвой и Эр-Риядом идет переговорный процесс о поставке систем С-400 и истребителей Су-35. Он уточнил, что контракт еще не подписан.

Напомним, впервые информация о том, что Саудовская Аравия намерена закупить у России ЗРК С-400 и многоцелевые истребители Су-35, появилась еще в 2017 году. Но, по сообщениям ряда источников, сделка не состоялась из-за угрозы санкций США.

А вот контракт на поставку тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк" заключить удалось.

Вероятно, интерес к ЗРК С-400 у Эр-Рияд мог возрасти после атаки на нефтеперерабатывающий завод в сентябре 2019 года. Американская система Patriot не смогла тогда отразить нападение роя дронов. Президент России Владимир Путин в связи с этими событиями также предложил Саудовской Аравии приобрести у России С-300 и С-400.


Олег Корякин

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
С-400 Триумф
Солнцепёк
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Путин Владимир
Чемезов Сергей
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