С «начинкой» С-400 натовцам не справится

НАТО не сможет через Турцию заполучить технологию производства зенитного ракетного комплекса С-400.

Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в опубликованном интервью RT.

По его словам, контракт на поставку систем Турции не предполагает полной локализации производства: для этого в стране должна быть «соответствующая школа».

«Мы не проводим стопроцентную локализацию. Даже если бы мы захотели, то вряд ли Турция смогла бы полностью организовать производство у себя в стране такой супервысокотехнологичной продукции», - добавил он.