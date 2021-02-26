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Военно-промышленный курьер

С «начинкой» С-400 натовцам не справится

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Источник изображения: vpk-news.ru

НАТО не сможет через Турцию заполучить технологию производства зенитного ракетного комплекса С-400.

Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в опубликованном интервью RT.

По его словам, контракт на поставку систем Турции не предполагает полной локализации производства: для этого в стране должна быть «соответствующая школа».

«Мы не проводим стопроцентную локализацию. Даже если бы мы захотели, то вряд ли Турция смогла бы полностью организовать производство у себя в стране такой супервысокотехнологичной продукции», - добавил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Чемезов Сергей
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