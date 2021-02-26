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WarSpot

Южная Корея строит авианосец, теперь официально

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Источник изображения: warspot.ru

У Южной Кореи будет полноценный авианосец. Вчера, 24 февраля, портал janes.com сообщил о том, что Администрация программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) объявила о начале программы CVX.

ВМС Республики Корея заказали компании Hyundai Heavy Industries разработку нового десантного корабля большой вместимости с возможностью размещения истребителей вертикального взлёта и посадки в 2019 году. Проект получил название LPX-II и спроектирован на базе существующих вертолётоносцев проекта LPX-I (тип Dokdo). Теперь же проект постройки лёгкого авианосца сменил название на CVX и переходит на этап подготовки к строительству.

Рендер авианосца, разрабатываемого в рамках программы CVX

Источник изображения: janes.com

В DAPA указывают, что перспективный корабль будет иметь водоизмещение порядка 30 000 т. Авиакрыло CVX включит в себя 16 истребителей F-35B, а также вертолёты. Постройка авианосца начнётся уже в следующем году, на вооружение флота он сможет поступить в 2033 году.

Рендер перспективной авианосной группы

Источник изображения: daum.net

Стоимость программы CVX заявлена на уровне 2,3 трлн вон (порядка $2 млрд). При этом на авиакрыло планируется потратить ещё порядка 3 трлн вон — эта сумма будет включать в себя закупку 20 самолётов и 8 вертолётов.

Известно, что Южная Корея также рассматривает возможность базирования истребителей F-35B на корабле LPH 6112 Marado (втором и финальном вертолётоносце типа Dokdo).

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
F-35B
Компании
DAPA
HHI
Hyundai
Проекты
Авианосец
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