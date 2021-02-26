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ЦАМТО

В третий день работы IDEX-2021 ВС ОАЭ заключили контракты на сумму 1,52 млрд. долл.

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Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 25 февраля. В третий день работы международной выставки вооружений IDEX-2021 командование ВС ОАЭ заключило 12 контрактов на сумму 5,58 млрд. дирхамов (1,52 млрд. долл.). При этом по шесть заказов получили национальные и зарубежные производители.

Как сообщает Thenationalnews.com со ссылкой на официального представителя выставок IDEX и NAVDEX бригадного генерала Мохаммеда аль-Хассани, стоимость контрактов, заключенных с национальными производителями, составила 4,42 млрд. дирхамов. Зарубежные компании подписали контракты на сумму 1,16 млрд. дирхамов. Общая сумма контрактов, подписанных за три дня, составила около 18 млрд. дирхамов.

Среди национальных компаний, получивших новые заказы, названы Yas Holding и Abu Dhabi Ship Building, с которыми были заключены сделки на сумму 2,95 млрд. дирхамов и 650 млн. дирхамов, соответственно.

С корпорацией Boeing подписан контракт на сумму 112 млн. дирхамов.

Экономический совет Tawazun (Tawazun Economic Council – TEC) и спутниковый оператор Yahsat подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество в разработке и производстве в ОАЭ передовых спутниковых систем связи.

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