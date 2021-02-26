Larsen and Toubro завершила поставку СВ Индии 155-мм гаубиц K-9 VAJRA-T

ЦАМТО, 25 февраля. Сухопутные войска Индии приняли все 100 ед. 155-мм гусеничных самоходных гаубиц K-9 VAJRA-T, представляющих собой лицензионную версию СГ K-9 "Тандер" южнокорейской компании Hanwha Defense.

Индийская компания Larsen & Toubro (L&T) 18 февраля сообщила о приемке начальником штаба Сухопутных войск генералом Маноджем Мукундом Нараване (Manoj Mukund Naravane) последней гаубицы VAJRA-T в ходе церемонии, проведенной на территории производственного комплекса ASC (Armored System Complex) в городе Хазира (шт.Гуджарат).

Как сообщал ЦАМТО, в 2015 году Министерство обороны Индии по результатам объявленного в 2011 году тендера выбрало индийскую компанию Larsen & Toubro поставщиком новых 155-мм самоходных гаубиц для СВ страны. L&T совместно с южнокорейской Hanwha Techwin предложила адаптированную под индийские требования СГ K-9 "Тандер", получившую обозначение K-9 VAJRA-T. Комитет по безопасности правительства Индии одобрил покупку 100 гаубиц VAJRA-T в марте 2017 года. В апреле 2017 года L&T заключила с Hanwha Techwin соглашение, оговаривающее условия производства K-9.

Larsen and Toubro 12 мая 2017 года подписала с Министерством обороны Индии контракт на поставку 100 ед. 155-мм/52 самоходных гаубиц K-9 VAJRA-T стоимостью 43,66 млрд. инд. рупий (около 700 млн. долл.). Соглашение предусматривает поставку установок в течение 42 месяцев, а также сопутствующий пакет поддержки, включающий запасные части, документацию и обучение. Оно также включает передачу технологий по техническому обслуживанию установок в течение срока их службы.

Первые 10 установок были произведены в Республике Корея, а оставшиеся 90 гаубиц собраны СП L&T и Hanwha Techwin на предприятии в Хазире (шт.Гуджарат). Доля индийских комплектующих в составе установки превышает 50%, что освобождает предприятие от реализации офсетной программы в размере 30% стоимости контракта. L&T самостоятельно разработала и произвела 14 основных компонентов для установки, включая систему управления огнем, систему подачи боеприпасов, артиллерийскую баллистическую станцию, систему коллективной защиты, вспомогательную силовую установку, средства связи. Индийская компания также будет отвечать за обслуживание K-9 VAJRA-T СВ Индии в течение следующих нескольких десятилетий.

Первые 10 гаубиц K-9 VAJRA-T были официально переданы СВ Индии 9 ноября 2018 года. К январю 2020 года компания поставила заказчику половину заказанных установок.