Войти
ТАСС

В России завершилось формирование холдинга ракетного двигателестроения

379
0
+1
НПО "Энергомаш"
Сборочный цех ракетных двигателей РД-180 в НПО "Энергомаш".
Источник изображения: © Юрий Машков/ТАСС, архив

В НПО "Энергомаш" заявили, что создание холдинга позволит формировать эффективную кооперацию между предприятиями, сократит затраты на создание производственных мощностей и распределит нагрузки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Все российские предприятия ракетного двигателестроения объединены в холдинг двигателестроения. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении НПО "Энергомаш" по итогам ежегодного собрания коллектива.

"Полностью завершено создание ИСРД [интегрированная структура ракетного двигателестроения] - буквально накануне собрания состоялась передача акций КБХМ им. А. М. Исаева в доверительное управление НПО "Энергомаш". Теперь все ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения сформированы в единую структуру", - говорится в сообщении.

Как уточнили в "Энергомаше", создание холдинга позволит формировать эффективную кооперацию между предприятиями, сократит затраты на создание производственных мощностей и распределит нагрузки.

НПО "Энергомаш" является управляющей компанией созданного в РФ холдинга ракетного двигателестроения, куда помимо головной корпорации входят ПАО "Протон-ПМ" (Пермь), АО "Конструкторское бюро химавтоматики" (КБХА, Воронеж), Воронежский механический завод (ВМЗ) и НИИмаш (г. Нижняя Салда, Свердловская область), ОКБ "Факел" и КБХМ им. А. М. Исаева.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВМЗ
КБХА
КБХМ Исаева
Протон-ПМ
Факел МКБ
Энергомаш им. Глушко
Похожие новости
01.02.2021
Создание единого холдинга ракетного двигателестроения завершится в ближайшие месяцы
03.12.2019
В "Энергомаше" назвали сроки создания холдинга ракетного двигателестроения в России
03.12.2019
Глава НПО "Энергомаш": российские ракетные двигатели дешевле, чем зарубежные аналоги
06.04.2017
В НПО "Энергомаш" назначен новый замгендиректора по качеству
30.07.2015
Производитель двигателей для «Ангары» выходит из-под управления РКК «Энергия»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 08:36
  • 25
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 26.02 08:29
  • 2
Скорей на суше, чем на море
  • 26.02 07:00
  • 3
Программа модернизации флота приносит плоды
  • 26.02 06:36
  • 7
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 26.02 05:25
  • 2
Начались серийные поставки танков Т-90М "Прорыв" в войска
  • 26.02 05:04
  • 1
Танк Т-14 "Армата" сумел захватить цель без участия человека
  • 26.02 02:38
  • 2
Напряженность в Европе: новое высокотехнологичное оружие на востоке и спячка на западе? (Atlantico, Франция)
  • 26.02 01:54
  • 2
В 2021 году планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший комплекс ПВО С-350 "Витязь"
  • 26.02 01:54
  • 2
"Будет быстрее "Арматы": над каким новым танком работают в России
  • 26.02 01:48
  • 1
Airbus тестирует ударный самолёт на базе транспортника C295
  • 26.02 01:24
  • 2
ДРСМД – очередная игрушка в руках США
  • 25.02 21:58
  • 1
"Ростех" впервые представил на IDEX 2021 доработанный вариант ЗРПК "Панцирь-С1M"
  • 25.02 20:15
  • 1
Летчик-испытатель сравнил Су-57 с современным смартфоном
  • 25.02 19:24
  • 28
Институт «Звездных Войн»
  • 25.02 19:16
  • 6
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия