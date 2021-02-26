В Адыгее в ходе учений провели танковую дуэль

В ходе полевого выхода на полигоне Майкопский в Адыгее танкисты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа провели учебные танковые бои и танковые дуэли.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, экипажи танков Т-72Б3 совершенствовали навыки ведения боевых действий. В частности, танкисты применили тактический прием танковых дуэлей в упражнении "дуэльный бой", когда одна бронемашина находилась в засаде, а вторая действовала на удалении около двух тысяч метров, скрытно меняя огневые позиции.

"При тактических маневрах участники "дуэли" успешно обнаружили танк соперника, взяв его на прицел, и условно поразили цель", - подчеркнули в пресс-службе. Каждый элемент боя сопровождался докладами руководителю по средствам связи, что позволило целостно оценить действия военнослужащих.

В конце полевого выхода танкисты выполнят боевые стрельбы из орудий Т-72Б3 по движущимся мишеням, имитирующим танки и другую бронетехнику условного противника.

В пресс-службе отметили, что танковые "дуэли" проводятся регулярно и позволяют экипажам повышать уровень подготовки в условиях, максимально приближенных к боевым.

Александр Степанов