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ТАСС

Airbus DS инвестировала в расширение испытательной базы ОКБ "Факел"

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Владимир Терехов
Владимир Терехов.
Источник изображения: © Пресс-служба Airbus Defence and Space

Глава Airbus Defence and Space в России Владимир Терехов высоко оценил работу российского предприятия

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Испытательная база (ОКБ) "Факел" в Калининграде расширена благодаря инвестициям компании Airbus. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Airbus Defence and Space (Airbus DS) в России Владимир Терехов.

"Одним из основных проектов с участием России на данный момент является проект OneWeb. Расположенное в Калининграде российское ОКБ "Факел" успешно прошло конкурсные процедуры и является поставщиком двигателей малой тяги для этой группировки. <...> Чтобы помочь им реализовать эту программу, мы инвестировали в расширение испытательной базы в Калининграде", - сказал он.

Терехов пояснил, что заказчиком выступает совместное предприятие Airbus и OneWeb (OneWeb Satellites - прим. ТАСС), находящееся в Тулузе. "Это очень интересный проект. Я бы даже сказал, он знаковый, в том числе для российской космической промышленности, так как коллегам из ОКБ "Факел" пришлось перестраивать свои подходы, связанные с необходимостью массового производства этих двигателей в больших количествах", - сообщил глава Airbus DS в России.

Он высоко оценил работу российского предприятия и сказал, что Airbus разместили небольшой дополнительный заказ. "Они на очень хорошем счету. Они, действительно, молодцы. И мы даже сейчас разместили небольшой дополнительный заказ. Всего на данный момент заказано около 600 двигателей", - сказал Терехов.

ОКБ "Факел" является одной из лидирующих компаний в России и в мире с 55-летним опытом разработки различных электрических двигательных систем и более чем 40-летним летным опытом электрических двигательных подсистем, которые базируются на стационарных плазменных двигателях (СПД), применявшихся в таких космических аппаратах, как "Метеор", "Луч", "Экспресс". Также разработки ОКБ применяются в спутниках серии "Глонасс" и других.

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Страны
Россия
Компании
Airbus
Факел МКБ
Проекты
ГЛОНАСС
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