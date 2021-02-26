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Российская газета

Россия и Турция обсуждают покупку второй партии С-400

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С-400 "Триумф"
С-400 "Триумф".
Источник изображения: rg.ru

Турция ведет переговоры о покупке второй партии зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Рассматривается также вопрос о технологическом сотрудничестве.

- Переговорный процесс продолжается. И мы практически подошли к финишу. Я не думаю, что турецкая сторона откажется от своего намерения приобрести вторую партию нашего вооружения С-400, - сообщил RT глава Ростеха Сергей Чемезов.

Кроме того, как отметил руководитель госкорпорации, в контракте предусмотрен опцион на определенную локализацию производства комплектующих С-400.

- Мы не проводим 100-процентную локализацию. Даже если бы мы захотели, то вряд ли Турция смогла бы полностью организовать производство у себя в стране такой супервысокотехнологичной продукции. Для этого должна быть создана соответствующая школа, - подчеркнул Чемезов.

Отметим, что система ПВО средней и большой дальности С-400 способна перехватывать почти все воздушные цели (кроме боевых блоков МБР) в радиусе 400 километров. Комплекс интегрируется в армейские и войсковые системы ПВО, с дополнительными модулями радиус его действия возрастает до 600 километров.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Чемезов Сергей
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