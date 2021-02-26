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ТАСС

Первую виртуальную тренажерную систему для комплексной подготовки войск создали в России

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Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

На "Спектре-7Э" можно обучать военных для действий в составе межвидовых группировок войск и разнородных сил

АБУ-ДАБИ, 25 февраля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") на международной выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) представил "Спектр-7Э" - первую виртуальную тренажерную систему для комплексной подготовки войск, передает корреспондент ТАСС.

В состав "Спектра" входит комплекс подготовки органов военного управления и система имитации тактической обстановки и интеграции тренажеров вооружения и военной техники.

"Комплекс позволяет осуществлять обучение должностных лиц органов управления войсками планированию войсковых операций, принятию решений в различных условиях обстановки видах боевых действий", - сообщил представитель разработчика "НПО Русбитех" в ходе презентации.

На "Спектре-7Э" можно обучать военных для действий в составе межвидовых группировок войск и разнородных сил. "Основными его особенностями является проведение многократного моделирования нескольких вариантов замысла и решения на ведение боевых действий, а также сокращения времени подготовки органа управления в целом", - говорится в презентации комплекса.

Новая система обеспечивает интеграцию тренажеров вооружения и военной техники различного назначения в единое виртуальное поле боя, что позволяет проводить многократные тренировки военнослужащих и воинских формирований. Благодаря современным разработкам в обучающий контур комплекса может быть встроено любое количество тренажеров различной конфигурации. "Это позволяет создать единый комплекс для индивидуальной и тактической подготовки", - добавили в "Рособоронэкспорте",

В состав библиотеки виртуальных объектов "Спектр-7Э" входит порядка 5 тыс. различных моделей с характеристиками реальных образцов вооружения и военной техники, воинских формирований и объектов инфраструктуры. "Таким образом, комплекс обеспечивает достаточно высокий уровень реалистичности обучения в условиях противоборства противника на любой местности и различных климатических условиях", - отметил представитель "НПО Русбитех". В "Спектр-7Э" используется отечественная операционная система "Астра-Linux", добавили в компании.

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