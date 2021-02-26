Модуль полезной нагрузки "Ангосат-2" вернется в Россию позже запланированного срока

Поставка модуля будет перенесена на май

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Поставка модуля полезной нагрузки "Ангосат-2" компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М. Ф. Решетнева будет перенесена на май из-за связанной с коронавирусом задержки у одного из поставщиков Airbus. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Airbus Defence and Space (Airbus DS) в России Владимир Терехов.

"На данный момент срок поставки - 30 апреля этого года. Я думаю, что собранный модуль полезной нагрузки будет поставлен недели на две позже. В середине, может быть, во второй половине мая в связи с коронавирусом. Там достаточно много специфичного оборудования, которое сейчас находится в фазе установки. Но из-за ситуации с коронавирусом у одного из наших поставщиков произошла задержка, которая составляет около двух - максимум, трех недель", - сказал Терехов.

Он подчеркнул, что представители ИСС им. М. Ф. Решетнева в курсе ситуации. "Озвученный мной срок - это консервативный сценарий. Мы всегда предпочитаем говорить о консервативном сценарии. Я надеюсь, нам удастся улучшить этот срок и сократить это двух- или трехнедельное отставание. Ближайшие недели это покажут. К сожалению, коронавирус - это то обстоятельство, к которому тоже надо адаптироваться", - отметил глава Airbus DS в России.

Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев сообщил ТАСС, что процесс подготовки к обеспечению запуска ангольского телекоммуникационного спутника "Ангосат-2" достиг финальной стадии.

ИСС им. М. Ф. Решетнева планируют произвести сборку аппарата "Ангосат-2", создаваемого в интересах Анголы, после его возвращения в Россию в апреле 2021 года.

"Ангосат-2"

Телекоммуникационный спутник "Ангосат-2" создается в РФ взамен аппарата "Ангосат-1", который был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат". 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 года, пока аппарат не ушел из зоны прямой радиовидимости с территории России, после чего он был признан ангольской стороной неработоспособным.

В то же время в РКК "Энергия" сообщили, что Россия и Ангола договорились о создании спутника связи "Ангосат-2" взамен утраченного аппарата. В мае в консолидированной финансовой отчетности корпорации сообщалось, что работы по созданию и запуску спутника связи "Ангосат-2" для Анголы на замену вышедшему из строя аппарату "Ангосат-1" переданы "Информационным спутниковым системам" им. М. Ф. Решетнева.