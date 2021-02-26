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Интерфакс-АВН

Американский военачальник назвал Россию постоянной угрозой глобальной безопасности

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Генерал ВВС США Тод Уолтерс
Генерал ВВС США Тод Уолтерс.
Источник изображения: © AFP 2019, Petras Malukas

Вашингтон. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия, несмотря на введенные против нее экономические санкции, продолжает оставаться реальной угрозой для Соединенных Штатов и их европейских партнеров, заявил глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс.

"Россия остается постоянной реально существующей угрозой для Соединенных Штатов и наших европейских союзников", - сказал он, выступая на форуме ассоциации ВВС. Текст выступления распространен пресс-службой Пентагона.

Генерал, который также является главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе, добавил: "Несмотря на широкое международное осуждение и экономические санкции, которые продолжают действовать, Россия участвует в дестабилизирующей и пагубной деятельности по всему миру, причем многие из этих действий имеют место недалеко от дома (в Европе - ИФ)".

По словам Уолтерса, Россия "стремится сохранить сферу влияния советской эпохи, удерживая или используя силы для принуждения соседних ныне суверенных бывших советских государств". При этом она "использует нетрадиционные инструменты, такие как частные военные компании, чтобы запугать, ослабить и разделить союзников и партнеров США".

Он коснулся ситуации в Арктическом регионе, отметив, что "Россия, как арктическая нация, и Китай, объявивший себя околоарктической державой, продолжают милитаризацию региона и стремятся создать экономические плацдармы", чтобы расширить влияние.

"Деятельность России и Китая отражает важность объединения Европейского командования с нашими союзниками и партнерами для поддержания надежного арктического сдерживания и обеспечения того, чтобы жизненно важные морские линии связи оставались открытыми", - сказал генерал.

Он также подчеркнул важность обеспечения военного преимущества США в космосе: "Наша система безопасности сильна. Мы обладаем критически важными боевыми возможностями во всех областях - на суше, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве. Мы будем поддерживать и работать над тем, чтобы совершенствовать способность сдерживать наших противников и защищать наших союзников и партнеров по обороне и наши интересы".

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