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РИА Новости

Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"

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Танк Т-14 "Армата" на выставке "Армия России – завтра"
Танк Т-14 "Армата" на выставке "Армия России – завтра".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Система управления огнем танка Т-14 "Армата" впервые в истории танкостроения проявила на испытаниях способность без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

При этом, подчеркнул собеседник агентства, решение о поражении по-прежнему принимает человек — командир машины. В других образцах бронетехники, включая иностранные танки, на сегодняшний день есть только автомат сопровождения цели, предполагающий, что экипаж находит и выбирает объект для сопровождения вручную.

"Система управления огнем (СУО) "Арматы" имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки, БПМ, вертолеты и т.д. Элементы искусственного интеллекта позволяют бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение", — заявил источник.

Один из этапов испытаний СУО танка, отметил собеседник агентства, прошел на стенде с помощью математических моделей и полунатурных макетов целей, включающих фотоконтрастные образы и матрицы-имитаторы теплового излучения.

"Также проводились испытания на полигоне, где в роли объектов поиска для "Арматы" выступали образцы российской бронетехники. По итогам всех этапов подтверждено соответствие эффективности системы заявленным боевым характеристикам", — добавил источник.

Также собеседник уточнил, что для поиска и захвата целей Т-14 использует комбинированный прицел, работающий в видимом и инфракрасном диапазонах.

В пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) подтвердили РИА Новости, что испытания СУО "Арматы" в автоматическом режиме с самостоятельным поиском и захватом целей действительно проходят, но не стали уточнять других деталей.

Основной танк Т-14 разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ). Создание машины началось в начале 2010 годов, первый опытный образец танка построили в 2013 году. Впервые широкой публике бронетехника на базе "Арматы" представили в 2015 году на Параде Победы — 9 мая по Красной площади в Москве проехали несколько танков Т-14 "Армата" и БПМ Т-15.

Сейчас продолжаются государственные испытания танка Т-14. Принять его на вооружение планируется в этом году.

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Россия
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Армата
Компании
КБТМ Омск
УКБТМ
Уралвагонзавод
Проекты
AI
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