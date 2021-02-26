Министерство обороны России закупает китайские внедорожники Haval H9

Как сообщил веб-ресурс "Китайские автомобили" , китайские внедорожники Haval H9 появились в Российской Армии. Министерство обороны Российской Федерации активно пополняет парки своих структур этими машинами.

Китайский внедорожник Haval H9, принадлежащий одной из структур Министерства обороны Российской Федерации, на улицах Москвы (с) avto-nomer.ru

На улицах российских городов становится все больше внедорожников Haval H9 с военными номерными знаками, обратили внимание "Китайские автомобили". Кроме того, наши читатели сообщили о "девятках", замеченных ими на полигоне Алабино в Подмосковье и в одном из военных городков.

В представительстве Haval появление своих внедорожников в армии не комментируют. Хотя речь идет о закупках техники по государственному контракту, отмечает информированный источник "Китайских автомобилей".

- Haval выиграл тендер на поставку в округа, в штабы [внедорожников] Н9. Они уже пришли [в армию]. То есть техника прошла все жесткие отборы. Haval будет основной штабной машиной. Контракт длительный, - сообщил наш источник

Скорее всего, появление военных H9 связано с локализацией их производства в Тульской области. Как известно, импортируемые машины госструктуры приобретать не могут.

Отметим, что информация о тендерах Минобороны есть в открытом доступе. Однако непосредственно о Haval в изученных нами документах не говорится. Вероятно, внедорожники участвуют в тендерах с обтекаемыми названиями "Закупка легковых автомобилей для обеспечения государственных нужд".

Между тем, на специализированном портале avto-nomer.ru мы насчитали 19 Haval H9 с военными номерными знаками. Первый из них появился в базе 19 сентября 2020 года. Армейские "девятки" попадались пользователям сервиса в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Калуге, Ярославле, Краснодарском, Хабаровском и Приморском краях. По данным портала, китайскими внедорожниками уже пользуются автобазы МО и Генштаба, Московского, Ленинградского, Северо-Кавказского и Дальневосточного военных округов и даже ВМФ. Еще один автомобиль в ноябре 2020 года засветился в Нагорном Карабахе.

Китайский внедорожник Haval H9 в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе (с) скриншот с видео РИА Новости