Лидер турецкой оборонки увеличивает свой экспортный оборот

Выручка турецкого оборонного гиганта Aselsan увеличилась в прошлом году на 24 процента, достигнув $ 2,23 млрд, поскольку компания подписала экспортные контракты на сумму более $ 450 млн, передаёт турецкий телеканал TRT World.

Крупнейший производитель оборонной продукции Турции также получил чистую прибыль в размере $ 630 млн, что на 33 процента больше, чем в предыдущем году. Несмотря на «негативные последствия пандемии», как это назвала компания в своём финансовом отчёте, опубликованном в минувший вторник, ей удалось увеличить стоимостный объём экспортных контрактов до $ 450 млн 2020 год.

Aselsan является 48-й по величине оборонной фирмой в мире, её сеть продаж и производства охватывает 12 стран на трёх континентах. Компания была основана в 1975 году для удовлетворения коммуникационных потребностей Вооружённых сил Турции. В настоящее время она выделяет семь процентов своего годового бюджета на исследования и разработки. В ней работает около 9000 человек, причём во время пандемии было нанято 1479 новых сотрудников.

Портфель продуктов Aselsan состоит из коммуникационных и информационных технологий, радаров и средств радиоэлектронной борьбы, электрооптики, авионики, беспилотных систем, наземных и военно-морских платформ, систем противовоздушной обороны и ракет, систем командования и управления, транспорта, безопасности, дорожного движения, а также систем автоматизации.

На фоне внутренних и внешних угроз национальной безопасности Турция стала быстрорастущим производителем и экспортёром военной техники, включая тяжёлое вооружение. В частности, в течение последнего десятилетия ближневосточный член НАТО разработал несколько отечественных транспортных средств, ракет, систем вооружения и другой продукции оборонного назначения, цитирует Eadaily телеканал.