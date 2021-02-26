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Военно-промышленный курьер

Десант по морю доставили с ветерком

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининградской области прошли учения по переброске на десантных катерах морских пехотинцев и бронетранспортеров Балтийского флота.

В учениях были задействованы два катера на воздушной каверне – «Мичман Лермонтов» и «Лейтенант Римский-Корсаков», катер «Д-325», свыше 10 единиц боевой техники и порядка 50 военнослужащих десантно-штурмового батальона соединения морской пехоты БФ.

По сигналу тревоги в кратчайшие сроки в военной гавани Балтийска морпехи с техникой погрузились на катера. После чего был совершен переход морем в район проведения высадки десанта.

Во время перехода экипажи отработали различные элементы маневрирования при угрозе применения условным противником оружия. В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, катера маневрировали на предельно возможных скоростях.

По прибытии на место была успешно осуществлена высадка БТР с десантом в море, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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