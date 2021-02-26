Der Freitag (Германия): на Западе без перемен

Независимая экспертная группа, созданная в прошлом году генсеком НАТО Столтенбергом, представила доклад, который должен стать промежуточным шагом к новой стратегической концепции. Автор статьи в журнале Freitag приходит к выводу, что НАТО мало волнует безопасность человечества. Планируется политика силы.

Новый доклад Независимой экспертной группы НАТО подтвердил намерение альянса вести политику с позиции силы и продолжить соперничество государств

НАТО собирается вступить в новую эру. Подготовительную работу взяла на себя некая Независимая экспертная группа, созданная в прошлом году генеральным секретарем альянса Столтенбергом. Многообещающее название ее доклада звучит так: "НАТО 2030. Единство в новой эре". Он был предложен для рассмотрения министрам обороны Совета НАТО на заседании в середине недели. Этот доклад - промежуточный шаг к новой стратегической концепции.

Если бурные годы при Дональде Трампе погрузили альянс в настоящий экзистенциальный кризис, то теперь якобы все наладится: будет больше солидарности, больше сплоченности, а, кроме того, больше консультаций и координации действий. Укрепится политическая роль альянса, появится больше ресурсов, чтобы во всеоружии встретить актуальные и будущие вызовы.

Действительно, авторы доклада решительно требуют "смены парадигмы в оборонном мышлении", хотя это всего лишь старая песня на новый лад. Когда читаешь, что они написали, возникают ассоциации с докладом Армеля 1967 года, в котором предлагалось на основании военного паритета с государствами Варшавского договора решать конфликты политическим путем.

Однако нынешний доклад советует сохранить технологическое и соответственно военное преимущество НАТО. Напомним: Североатлантический альянс - это с большим отрывом самый мощный военный альянс мира. Только США тратят на вооружение 730 миллиардов долларов, и это в несколько раз больше, чем у всех остальных членов альянса вместе взятых.

Вместо стремления к равновесию сил и взаимопониманию в Европе доклад берет на вооружение политику США в области обороны. Если в последние 20 лет на первом месте стояла борьба с терроризмом, то теперь это противоборство с Россией и Китаем. Когда-то президент Обама обозвал Российскую Федерацию региональной державой, а сейчас ее представляют как "вероятно, самую большую военную угрозу для альянса до 2023 года".

В докладе говорится, что западный союз должен оставаться открытым для мирного сосуществования, но это сосуществование должно основываться на политике с позиции силы.

При этом высказывается желания устранить застой в отношениях с Россией "на условиях НАТО". Как это должно работать? При всей справедливой критике аннексии Крыма и военной роли Москвы на востоке Украины самодовольное стремление максимально достичь собственных целей так же мало годится для улучшения отношений, как и требование разработать принципы ужесточения санкций.

Сотрудничать было бы лучше

Мощь Китая и его глобальную активность, в особенности авторитарную систему власти, доклад описывает как "насущный вызов". Пекин якобы не представляет такой же непосредственной угрозы, как Россия, но наращивает активность, в том числе и военную, в атлантическом, средиземноморском и арктическом регионах. Не удивляет рекомендация и в отношениях с Китаем делать ставку на силу и помогать государствам НАТО защищаться от попыток оказания на них давления и поддерживать технологическое превосходство. Следовательно, и НАТО должна - как будто является подручным США - "уделять больше времени и политических ресурсов" такому сопернику, как Китай.

Но при чем здесь НАТО? Действующая до сих пор стратегическая концепция 2010 года даже не упоминает Китай. То, что это государство за последние десятилетия стало одной из ведущих держав, не должно удивлять. Это объясняется не только исторической ролью Китая, но и тем, что этого хотели США и все, кто наживался на китайском рынке. Поэтому возникает вопрос: не лучше ли сотрудничать с Китаем в устранении таких глобальных опасностей, как изменение климата, чем предаваться иллюзиям о его сдерживании.

И в том, что касается ядерного устрашения, в парадигме НАТО ничего не изменилось. Эксперты ратуют за сохранение существующей, всем хорошо известной доктрины. То есть на Западе без перемен. Дело доходит даже до ложного утверждения, что недавно вступивший в силу договор о запрещении ядерного оружия не имеет отношения к международному праву. Как минимум этот запрет распространяется на 52 страны, уже ратифицировавшие договор, из 122 государств, его подписавших. То же можно сказать и о существующем с 1967 года обязательстве провести полное ядерное разоружение, относящееся к ядерным державам. Его эксперты, естественно, не упомянули.

Таким образом, доклад экспертной группы полностью соответствует линии так называемых реалистов, для которых нет ничего важнее власти и соперничества государств. От перспективы "безопасности человечества", ставящей во главу угла одну из самых насущных потребностей людей, они далеки, хотя этому понятию в докладе посвящена короткая глава. Но пандемия коронавируса, изменения климата и острые социальные проблемы нашего времени требуют именно этого: безопасности человечества, а не гонки вооружений и соперничества сверхдержав.

Ханс-Георг Эрхарт (Hans-Georg Ehrhart)