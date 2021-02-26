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Вестник Мордовии

Российская войсковая разведка получит бронемашины с тепловизорами и РЛС

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Новейшие разведывательные машины российской армии планируется оснастить перспективными техническими средствами разведки. В том числе новыми радиолокационными станциями, дальномерами, тепловизионными приборами и комплексами беспилотной авиации.

Как рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, эти бронемашины даже при выходе из строя спутниковой группировки будут способны определять свои координаты на местности и сохранять способность действовать автономно.

В настоящее время ведется разработка линейки новейших всесуточных оптико-электронных приборов разведки, по своим характеристикам не имеющих аналогов в мире.

Также разведывательные подразделения Сухопутных войск оснащаются современными РЛС "Соболятник", "Фара-ВР", комплексами "Ирония", разведки управления и связи "Стрелец", беспилотниками "Орлан".

Благодаря этому разведчики могут взаимодействовать с командованием, другими подразделениями, передавать информацию имеющимся средствам поражения, экипажам боевых машин и авиации в единой информационной системе на поле боя.

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Страны
Россия
Продукция
F-16
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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