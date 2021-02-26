Ещё два полка, переоснащенные зенитными ракетными системами С-400, заступили на боевое дежурство

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Ещё два полка , переоснащенные системами С-400 , заступили на боевое дежурство.

29 января 2021 г. заступил на боевое дежурство 568-й зенитный ракетный Краснознамённый полк (Самарская область) , переоснащенный на зенитно-ракетные системы С-400 в 2020 г.

24 февраля 2021 г. заступил на боевое дежурство 1724-й зенитный ракетный полк (Сахалинская область) , переоснащенный на зенитно-ракетные системы С-400 в 2020 г.

на видео по какой-то неведомой причине в начале показаны ракетные комплексы "Бастион" вместо собственно С-400