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Интерфакс-АВН

Американский астронавт Ванде Хай войдет в состав экипажа "Союз МС-18", заменит космонавта Сергея Корсакова

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Астронавт NASA Марк Ванде Хай
Астронавт NASA Марк Ванде Хай.
Источник изображения: © NASA

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Астронавт NASA Ванде Хай может заменить в составе экипажа корабля "Союз МС-18" российского космонавта Сергея Корсакова.

На сайте "Роскосмоса" опубликована фотография, на которой у космонавта Петра Дуброва видна нашивка эмблемы экипажа корабля "Союз МС-18" с фамилиями "Новицкий, Дубров и Vande Hei".

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в состав экипажа корабля "Союз МС-18", который должен был стать первым полностью российским за 20 лет, войдут иностранные астронавты.

"Ближайший пуск у нас как раз накануне юбилея дня космонавтики, это будет 9 апреля. Мы отправляем международный экипаж", - сказал Рогозин в программе "Хроника русского космоса. Линия генерального" на Youtube-канале "Роскосмос-ТВ".

10 февраля в NASA сообщили, что изучают возможность получения дополнительного места для американского астронавта на корабле "Союз МС-18".

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что госкорпорация ожидает от NASA предложений по полету американского астронавта на "Союзе МС-18" на Международную космическую станцию (МКС).

"Мы ожидаем формализации отношений с партнерами по этому апрельскому полету. "Роскосмос" понимает важность нахождения на орбите полноценного экипажа МКС, а также дальнейшего сотрудничества в космосе", - сообщили в "Роскосмосе".

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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