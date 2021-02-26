Washington Examiner (США): Путин возродил свой страх НАТО

Как можно оправдать милитаристские заявления нового главы минобороны США о необходимости сдерживания России? Естественно — мощной пропагандистской кампанией на тему того, что Москва якобы стала главной угрозой для Европы и демократии. Именно в духе этой антироссийской риторики и пишет автор.

На своей первой встрече с союзниками по НАТО министр обороны [США] Ллойд Остин (Lloyd Austin) назвал Россию угрозой и пообещал привлечь ее к ответственности за "безрассудные и агрессивные действия".

Как самая сильная организация в мире - как в военном, так и в политическом отношении - НАТО действительно по силам эффективно противостоять российскому президенту Владимиру Путину и его режиму. Стержневым элементом этого противодействия остается гарантия НАТО национальной независимости всех европейских государств.

Кремлевские страхи насчет альянса НАТО коренятся в глубоком беспокойстве из-за политического будущего Путина. Путин все сильнее связывает свою внутреннюю легитимность с восстановлением статуса России как сверхдержавы и господстве над своенравными соседями. Но этим неоимперским чаяниям возводится заслон, когда страны вступают в НАТО и получают возможность пользоваться ее основным принципом взаимной защиты. Принимая новых членов, НАТО ослабляет способность Москвы контролировать безопасность и внешнюю политику бывших сателлитов.

Чтобы замаскировать свой экспансионизм, Кремль напускает густой туман дезинформации о НАТО. За его пропагандистским натиском кроется искренний страх, что, сорвав внешние амбиции России, НАТО ослабит и внутренний авторитаризм Москвы. Московские чиновники утверждают, будто НАТО захватила посткоммунистические страны Восточной Европы, чтобы угрожать границам России и свергнуть ее правительство. В действительности же расширение НАТО происходило по доброй воле каждого государства-кандидата, вырвавшегося из-под советского господства. Ни одна из соседних стран не претендует ни на территорию России, ни на ее ресурсы. Самое главное, что ни доктрина, ни учения, ни военная позиция НАТО не угрожают российской государственности и не бросают вызов ее территориальной целостности.

В отличие же от НАТО, союзы Москвы не добровольны: они опутывают страны, угодившие в ловушку асимметричных отношений и зависимость от России. Эти отношения строятся главным образом на запугивании и шантаже. В попытке восстановить свою национальную независимость, несколько столиц обратились к западным институтам за помощью и защитой. Но Москва всякий раз заявляет, что ее окружают враги и что ей необходимо яростно обороняться. Яркий пример такого передергивания истины - как Москва в феврале 2014 года обвинила Вашингтон в планах свергнуть правительство в Киеве, чтобы развернуть силы НАТО поближе к границам России. На самом же деле, украинская революция была сугубо местной и стала веским прецедентом для самой России, продемонстрировав, что активным гражданам по силам сместить деспотический режим.

Кремль опасается перспективы, что Украина или Белоруссия превратятся в демократические и экономически здоровые государства, которые вступят в ЕС и добьются членства в НАТО. Успешная украинская или белорусская модель развития разоблачит несостоятельность путинской системы и вдохновит десятки задавленных и обедневших регионов Российской Федерации на поиски большей власти над своей судьбой.

Западные чиновники, надеющиеся на более тесные отношения с Россией, не должны питать иллюзий.

Москва видит в НАТО не потенциального партнера, а главного стратегического соперника и реальную политическую угрозу. Ограниченное сотрудничество в области контроля над ядерными вооружениями или сфере других общих интересов не должно внушать лидерам НАТО ложное ощущение безопасности. Многоплановые атаки России на соседей и подрывная деятельность в отношении стран НАТО не прекратятся, пока Путин не потерпит серьезное поражение внутри страны. Чтобы воплотить заявления Остина в жизнь, Вашингтону придется поддерживать принципы, на которых НАТО была основана: защищать союзников и не давать возвышаться ни одной европейской державе.

Отмена решения о выводе войск США из Германии - важная веха и мощный сигнал о приверженности Америке защите союзников. Восточный фланг НАТО тоже должен укрепиться за счет усиленного присутствия многонациональных войск, улучшения региональной инфраструктуры, регулярных военных учений и открытых дверей для всех соискателей. Но прежде всего Вашингтон должен придерживаться основополагающего принципа, что каждое государство имеет право свободно выбирать себе союзников и защищать свою безопасность.

Януш Бугайски - старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда в Вашингтоне. Его недавняя книга "Евразийский разрыв: уязвимые фланги России" написана в соавторстве с Маргаритой Асеновой. Его будущая книга называется "Несостоявшееся государство: план развала России".

Януш Бугайски (Janusz Bugajski)